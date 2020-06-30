Десятки жителей Таджикистана объявили голодовку в российских тюрьмах

Десятки граждан Таджикистана, которые содержатся в российских тюрьмах, объявили голодовку: они отбыли свои сроки в колониях, но их снова поместили за решетку из-за того, что не смогли отправить в Таджикистан из-за коронавируса и закрытых границ, сообщает Радио Свобода. Всего голодает 24 человек.

Сроки заключения большинства таджикистанцев подошли к концу еще в апреле. Тем не менее, их до сих пор не выпускают на свободу и держат в следственных изоляторах.

Илхомджон Зарифов – один из голодающих граждан Таджикистана, он провел 9 лет в российской тюрьме по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В апреле 2020 года его срок заключения истек, но после освобождения из тюрьмы мужчину не отпустили на свободу, а поместили в мордовский изолятор временного содержания. В телефонной беседе 28 июня мужчина рассказал Радио Свобода, что он и другие заключенные голодают уже два дня: пьют только воду.

"Мы протестуем против равнодушия таджикских и российских властей. Условия в изоляторе не лучше, чем в тюрьме. Мы обратились в посольство, а там сказали, что ФМС должна купить нам билеты и депортировать домой, – рассказал Зарифов. – Мы долгие годы были в заключении. И здесь мы потерпели бы, но нас очень много, и условия ужасные".

В посольстве Таджикистана в России сообщили, что в курсе ситуации со своими гражданами и при первой же возможности они будут отправлены на родину, но пока лишь советуют им набраться терпения. ​По словам посла Таджикистана в России, страна вывозит из России своих граждан, несмотря на закрытые границы, но приоритет отдается женщинам, пожилым и больным людям.

"Конечно, мы имеем в виду и мигрантов, находящихся в изоляторе после освобождения: ранее мы доставили домой 28 таджикистанцев из изолятора в Екатеринбурге. Не знаю, почему они проявляют нетерпение и не хотят с пониманием отнестись к ситуации", – заявил дипломат. Ранее власти Таджикистана обещали забрать своих граждан из российских спецприемников до конца мая.

В нескольких мордовских тюрьмах содержатся около 1000 таджикских граждан. Некоторые из них не раз жаловались на пытки и жестокое обращение со стороны тюремного персонала. Общее число таджикских граждан, задержанных и осужденных за совершение различных преступлений на территории России, достигает 10 тысяч человек.