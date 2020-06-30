Как война в Ливии отравляет политику в Тунисе

Президент Туниса Кайс Сайед недавно встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Конфликт в соседней Ливии стал по сути главным вопросом обсуждения. Первый визит Сайеда во Францию — а это бывший колонизатор Туниса и ведущий экономический партнер - внимательно отслеживался на родине, где ливийский конфликт еще более расколол и без того поляризованный политический ландшафт и подверг опасности хрупкую правящую коалицию страны.

Как известно, Ливия является последним плацдармом для ожесточенного соперничества между Турцией и блоком под руководством ОАЭ. Этот конфликт вызывает токсичные последствия в Тунисе, который называют единственной демократией, возникшей после восстаний Арабской весны.

Франция - наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Россией - является основным спонсором Хафтара.

Лидер консервативной партии «Ан-Нахда», идеологический близкой к Братьям-мусульманам*, Рашид Ганнуши и его союзники по Коалиции Достоинства болеют за Файеза Сарраджа и его правительство национального согласия (ПНС). Оппозиционная партия «Свободный Дустур», основанная сторонниками свергнутого диктатора Туниса, покойного Зин аль-Абидина бен Али, поддерживает Халифу Хафтара, вырезанного из той же авторитарной ткани.

Хотя официальная позиция Туниса заключается в решительном нейтралитете, «все видят в Тунисе платформу для поездки в Ливию», - сказал Юсуф Шериф, аналитик из Туниса.

«Конфликт в Ливии углубил пропасть, которая уже была здесь. Он построен поверх ее, но излагается на другом языке, при этом «Ан-Нахда» не продвигает исламистский дискурс, а партия «Свободный Дустур» и ее союзники сосредоточены на вопросах суверенитета, а не на светском государстве, борющемся с терроризмом», - сказал Шериф в беседе с Al-Monitor.

В связи с тем, что США вышли из состояния инерции и начали активно интересоваться конфликтом в Ливии — в основном из-за участия в нем России — а также, в связи с недавним появлением военных инструкторов Пентагона в Тунисе, стали расти слухи о том, что США планируют создать в стране базу.

Министр обороны Туниса Имед Хазгуи пытался скрыть эти слухи на фоне растущего народного гнева на прошлой неделе. «Мы не допустим присутствия иностранных сил в нашей стране», - сказал он.

Тем не менее США играют решающую роль, помогая Тунису обезопасить границу с Ливией от проникновения боевиков. Страна стала целью серии кровавых нападений со стороны боевиков ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*, многие из которых пришли из Ливии.

Сайфуддин Траблуси, аналитик, который внимательно следит за ливийским конфликтом, считает, что успех ПНС поможет стабилизировать границу. Более того, говорит Траблуси, неудивительно, что Тунис живо интересуется событиями, разворачивающимися у его большого восточного соседа, и что идеология не имеет к этому никакого отношения.

Ливия является главным торговым партнером Туниса и ее крупнейшим рынком. По данным Всемирного банка, 24% от общего падения роста валового внутреннего продукта в Тунисе в период с 2011 по 2015 годы было напрямую связано с ливийским конфликтом.

«Эти две страны переплетены географией и своими народами. Тунис является продолжением Ливии и наоборот. Поэтому то, что происходит в Ливии, напрямую влияет на Тунис», - говорит Траблуси. "То, что действительно интересует Тунис в Ливии, - это события на западе, потому что это вплотную у границ Туниса. Это та же территория". Но теперь, говорит Траблуси, «две азиатские державы» будут иметь решающее значение для будущего Ливии: Турция и Россия.

Падение стратегической авиабазы ​​Аль-Ватия, объявленное 18 мая, стало переломным моментом, заставив Хафтара оставить свою кампанию по захвату Триполи и вынудив его к унизительному отступлению. Ганнуши, спикер парламента, позвонил Сарраджу, чтобы поздравить его с этой победой. Это стало началом скандала.

Сайед выразил недовольство вмешательством Ганнуши в иностранные дела. В соответствии с конституцией Туниса дипломатия является прерогативой президента. «Каждый должен признать, что существует только один Тунис и один президент как на национальном, так и на международном уровне», - сказал он в комментариях по случаю праздника Ид аль-Фитр.

Мощный Всеобщий профсоюз Туниса, UGTT, насчитывающий более полумиллиона членов, выступил против турецкой интервенции и любого увеличения военного присутствия США, хотя про ОАЭ ничего не было сказано.

Антиисламистский лидер «Свободного Дастура» Абир Мусси призвал к проведению внеочередной сессии парламента для принятия законопроекта об отказе от любого иностранного вмешательства в Ливию и использования Туниса в качестве плацдарма для военных операций там.

Законопроект был отклонен во время марафонской сессии, которая началась 3 июня и длилась 20 часов, в течение которых схлестнулись 45-летний Мусси и 70-летний Ганнуши из-за предполагаемого подчинения последнего Турции и Катару.

В январе Ганнуши посетил Турцию, где за закрытыми дверями встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Очевидно, это должно было компенсировать тот факт, что он не встречался с Эрдоганом, когда турецкий лидер прибыл в Тунис в декабре с незапланированным визитом, по сообщениям, чтобы попросить Сайеда позволить ему использовать Тунис в качестве плацдарма для военной интервенции Анкары в Ливию. Сайед тогда отказался.

Существует также предположение, что Сайед предотвратил встречу между Эрдоганом и Ганнуши в Тунисе.

Как считают аналитики, головокружительные успехи ПНС и Турции на поле боя могут укрепить позиции Ганнуши среди его базы.

Но в парламенте результат был расценен как победа оппозиции. Мусси, получивший всего 16 мест в 217 законодательных органах, набрал 94 голоса за свое предложение, что на 15 голосов меньше необходимого 109 для его принятия. Что еще более пагубно, дружественные к бизнесу члены правящей коалиции «Тахья Тунис» во главе с бывшим министром финансов Фахфахом проголосовали за оппозицию.

Такое «предательство» побудило Ганнуши призвать к перестановкам в кабинете. Между тем экономика Туниса в шоке от последствий пандемии коронавируса. Страна получила высокую оценку за то, что справилась с кризисом, и планирует открыть свои границы для туристов 27 июня. Тем не менее ожидается, что экономика сократится на 7% в этом году, а безработица, как ожидается, вырастет до ошеломляющего 21%, в основном среди молодежи. Избиратели, вероятно, накажут «Ан-Нахда» если это будет расценено как правительственный кризис, который привел к досрочным выборам. Партия остается самой популярной и, безусловно, самой организованной в стране, однако число ее избирателей неуклонно снижается после прихода к власти после Жасминовой революции.

Джалаль Харчави, ливийский эксперт и научный сотрудник находящегося в Гааге Института Клингендаля, сказал Al-Monitor в телефонном интервью: «Тот факт, что вся страна вынуждена заниматься внешнеполитическими дебатами в разгар беспрецедентного экономического кризиса означает неудачу в демократическом эксперименте».

«То, что происходит в Ливии, - это военный кризис, который разрешается, главным образом, военными средствами, что означает, что тунисцы, что бы они ни обсуждали, не будут реально влиять на происходящее каким-либо серьезным образом. Это не должно доминировать в политических дебатах».

Харчави добавил: «Основные стороны в этой идеологической войне между ОАЭ и Турцией означают, что другие страны будут вынуждены также выбирать сторону», что имеет прямые последствия для Туниса. «Например, Франция симпатизирует ОАЭ, а Катар - Турции. Все эти страны имеют влияние на экономические решения, которые необходимо принять Тунису».

Турция, Катар и ОАЭ подливают масло в огонь через широкий спектр многоязычных медиа-сетей, которые они контролируют, в том числе в Тунисе. Проправительственные СМИ Турции утверждают, что ОАЭ планировали переворот, чтобы свергнуть Ганнуши. При поддержке ОАЭ были распространены также необоснованные заявления о том, что Ганнуши коррумпирован.

Рафик Абдессалем, член исполнительного совета «Ан-Нахда» и бывший министр иностранных дел, согласен с тем, что война в Ливии поляризовала его страну. «Но поляризация - это часть демократической жизни», - заявил он в телефонном интервью Al-Monitor. «Если будет политический конфликт, то лучше иметь его в парламенте». Абдессалем соглашается со своим лидером, однако, что это неуместно, чтобы партии в правительстве «действовали в союзе с оппозицией».

Что касается телефонного звонка Ганнуши Сарраджу, по словам Абдессалема «это было нормально». Саррадж был первым иностранным лидером, посетившим Тунис после парламентских и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, и «ПНС является международно признанным правительством Ливии». Абдессалем продолжил: «У нас хорошие отношения с Турцией, потому что они поддержали нашу революцию. Мы друзья любой страны, которая поддерживает нашу революцию». ОАЭ и Саудовская Аравия к ним не относятся. «Они пытаются победить зарождающуюся демократию в Тунисе», - сказал он.

* - запрещены в РФ