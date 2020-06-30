Виртуальная конференция ООН соберет деньги на помощь сирийцам

Правительства стан мира на виртуальной конференции во вторник собираются предоставить миллиарды долларов помощи сирийцам. Эти средства должны помочь беженцам пережить девятый год сирийского вооруженного конфликта, в то время как коронавирус и высокие цены на продовольствие ухудшают положение миллионов людей.

В этом году Организация Объединенных Наций стремится собрать почти 10 миллиардов долларов для людей в Сирии и соседних странах. Она надеется, что большая часть средств поступит от 60 правительств и неправительственных организаций, собравшихся по видеосвязи во вторник с 08:00 по Гринвичу. Хозяином (хостом) мероприятия стал Европейский союз.

ООН хочет собрать 3,8 млрд. долларов на помощь в Сирии и 6,04 млрд. долларов для стран, принимающих беженцев. Только часть была собрана до сих пор.

В отчете, представленном на прошлой неделе, ЕС заявил, что в 2019 году доноры предоставили гранты в размере 10 миллиардов долларов Турции, Египту, Ираку, Иордании, Ливану и Сирии.

«Еще никогда потребности не были выше», - сказала Корин Флейшер из Всемирной продовольственной программы, агентства ООН.

По словам ООН, в Сирии более 11 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, а 6,6 миллиона человек бежали в соседние страны в результате крупнейшего в мире кризиса беженцев.

Многие сирийцы испытывают беспрецедентный голод: более 9,3 миллиона человек не имеют достаточного питания, а вспышка коронавируса в стране может ускориться.

Согласно данным Всемирной продовольственной программы, сочетание экономического спада и мер по блокированию коронавируса привело к росту цен на продукты питания более чем на 200 процентов менее чем за год.

«Кризис COVID-19 оказал непосредственное и разрушительное воздействие на средства к существованию миллионов сирийских беженцев и принимающих стран в регионе», - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Восстановление разрушенных городов, вероятно, потребует миллиардов долларов и не может начаться до тех пор, пока у власти находится Башар Асад, заявляют в ЕС.

Это будет уже восьмая ежегодная конференция по собиранию взносов для Сирии и четвертая, проводимая ЕС, который уже пожертвовал примерно 23 миллиарда долларов Сирии и региону за эти годы.

Помимо экономического воздействия, коронавирус также вынудил конференцию перейти в онлайн-формат.

Мероприятие, как правило, дает официальным лицам важную возможность встретиться в кулуарах, чтобы обсудить острые вопросы и решить проблемы, но сейчас официальные лица опасаются, что виртуальный формат может превратить конференцию в сложное и чисто номинальное событие.