Самое труднодоступное жилье в РФ — на Северном Кавказе

Среднестатистической семье тяжелее всего в России купить квартиру в Южных регионах и на Северном Кавказе. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. При этом наиболее доступными по цене квартиры оказались для жителей регионов Крайнего Севера.

Рейтинг, который был опубликован 29 июня, учитывает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе может без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2020 года.

Согласно рейтингу, жителям Чеченской республики необходимо откладывать деньги в течение 14,4 года, Карачаево-Черкесии - 14,3, Дагестана - 13,8, Кабардино-Балкарии - 13,2, Ингушетии - 9,5, Северной Осетии - 9,2, Калмыкии - 8,9, Краснодарского края - 8,7, Адыгеи - 8,2, Ставрополья - 6,7.

На первой строчке списка - Магаданская область, там на типовую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке нужно копить как минимум 1,6 года.

Напомним, что в ноябре 2019 года Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия оказались в самом низу рейтинга доступности. В этих республиках менее 20% семей с детьми могут снять жилье и осуществлять повседневные траты.

Также Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня и Ингушетия показали худшие результаты рейтинга доступности ипотеки за 2019 год среди российский регионов. Проблемы в сфере жилья эксперты объясняют традиционно высокой безработицей в регионе и занятостью на низкооплачиваемых работах.