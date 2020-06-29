Отмена хаджа наносит очередной удар по саудовской экономике

Опустевшие священные места. Заброшенные паломнические палатки. Безжизненные отели. Ошеломляющая пустота - и страх перед экономическим крахом — все это преследует сегодня обычно шумный святой город Мекку, после того, как власти Саудовской Аравии официально свернули мероприятия хаджа из-за пандемии коронавируса.

Хадж и умра вместе приносят около 12 миллиардов долларов, в результате чего экономика Мекки процветает. В городе проживают 2 миллиона человек, а его украшенные мрамором небоскребы возвышаются над самыми священными местами Ислама.

Строительный бум в последние годы привел к появлению торговых центров, апартаментов и роскошных отелей, некоторые из которых предлагают захватывающий вид на священную Каабу.

Но большинство зданий пустует с тех пор, как пандемия пришла в королевство.

Вирус, сильно поразивший Мекку, также подорвал паломнические предприятия, которые дают сотни тысяч рабочих мест, от турагентов до уличных парикмахеров и сувенирных магазинов.

Многие сообщают о массовых увольнениях, сокращении или задержке зарплат.

«Нулевые продажи, нулевой доход», - говорит Ахмад Аттия, 39-летний египтянин, работающий в туристическом агентстве в городе.

«Мы не привыкли видеть Мекку пустой. Она похожа на мертвый город. Это разрушительно для Мекки».

Волна отмены захлестнула также зарубежных операторов хаджа, организующих путешествия для паломников, многие из которых вкладывают свои последние сбережения в совершение хаджа.

Напомним, что власти Саудовской Аравии уже в марте приостановили умру, малое паломничество, которое может быть совершено в любое время.

Затем было объявлено чрезвычайно деликатное, но долгожданное решение о том, что хадж в этом году позволят совершить лишь около 1000 паломникам, уже присутствующим в королевстве.

Это крошечная доля из 2,5 миллионов паломников, которые совершили хадж в прошлом году.

«Это будет символическое событие, операция, которая позволит королевству сказать: «Мы не отменили хадж, как ожидали многие», - говорит представитель Южной Азии, контактирующий с саудовскими властями.

Саудовская Аравия подчеркнула, что сильно ограниченный хадж будет открыт для людей из разных стран.

Но процесс отбора немногих мест, как ожидается, может стать предметом горячего спора, поскольку некоторые жители Мекки ожидают, что им будет отдан приоритет перед посторонними.

«Я уже бывал в хадже, и, надеюсь, что в этом году, иншаЛлах, я буду одним из первых паломников», - говорит Марван Абдур-Рахман, саудовец, живущий в Мекке.

Многие опасались, что паломничество, которое собирает колоссальные толпы в небольших местах, могло стать серьезным источником заражения.

Коронавирус поразил королевство с наибольшим числом случаев в Персидском заливе - более 178 000 подтвержденных инфекций, включая 1511 смертей.

Однако, по мнению аналитиков, сокращение масштабов паломничества усугубит экономический спад в королевстве.

Этот шаг следует за резким спадом цен на нефть и потерями, вызванными коронавирусом, что привело к мерам жесткой экономии, включая утроение налога на добавленную стоимость и сокращение надбавок государственным служащим.

Решение по хаджу «усугубляет экономические трудности Саудовской Аравии», сказал AFP Ричард Робинсон, аналитик по Ближнему Востоку в Oxford Analytica.

В минувшую среду Международный валютный фонд предупредил, что ВВП королевства сократится на 6,8% в этом году - это худший показатель с 1980-х годов.

Задержка зарплаты

Между тем саудовская строительная группа Binladen, известная своими масштабными мегапроектами, в последние месяцы пропустила выплату заработной платы тысячам рабочих, сообщил источник, близкий к компании и сотрудникам, жалующимся в социальных сетях.

Арабский хэштег «#задержки в зарплатах в Binladen» набирает обороты, поскольку задержка зарплат сказывается на компании, стоящей за рядом критических проектов. Среди них гостиничный комплекс стоимостью в 15 миллиардов долларов, который возвышается над Большой мечетью Мекки.

Согласно источнику, компания намерена арендовать несколько частных самолетов, чтобы отправить многих своих уволенных южноазиатских рабочих домой.

Спад также нарушил амбициозные планы Эр-Рияда по созданию туристической индустрии с нуля, что является краеугольным камнем программы реформ «Видение 2030», направленной на снижение зависимости королевства от нефти.

«Правительство выделило туризм в качестве ключевой области роста в рамках своей стратегии диверсификации, и потеря доходов от хаджа может отбросить сектор назад из-за потерянных инвестиций или банкротств», - сказал Робинсон.

Королевство впервые предложило туристические визы в сентябре прошлого года, чтобы открыть один из последних рубежей мирового туризма.

«Хотя саудовцы стремятся диверсифицировать доходы от туризма помимо религиозного туризма, их доходы по-прежнему основаны на хадже», - сказала Кристин Диван из Института государств Персидского залива в Вашингтоне.

«Их отсутствие в это время краха на нефтяных рынках - удар».