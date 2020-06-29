В столице Судана введен полный локдаун за два дня до массового митинга протеста

Суданские власти в субботу ввели полный локдаун в столице, закрыв все мосты и пункты пропуска через Хартум на два дня в рамках подготовки к массовым протестам 30 июня.

Губернатор Юсуф Адам аль-Дай объявил о локдауне на 29 и 30 числа этого месяца, отметив, что рынки, а также торговые и сервисные магазины будут тоже закрыты, говорится в сообщении, опубликованном государственным информационным агентством SUNA.

В заявлении также звучит предостережение против тех, кто нарушает меры карантина. Власти призывают протестующих и граждан сотрудничать с силами безопасности.

Решение было принято после того, как Суданская ассоциация профессионалов (САП) призвала граждан собраться в столице, заявив: «Давайте снова громко выступим на улицах, и давайте сделаем демонстрации 30 июня заметной новой страницей в последней главе падающего режима».

В субботу Партия Народного конгресса Судана призвала переходное правительство во главе с Абдуллой Хамдоком подать в отставку.

Напомним, что Судан начал тяжелый трехлетний переход, связанный с разделением власти между гражданскими лицами и генералами с августа 2019 года, после того, как был свергнут давний диктатор Омар аль-Башир.

Массовый митинг 30 июня совпадает с 30-й годовщиной переворота Аль-Башира в 1989 году.