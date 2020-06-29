В Карачи совершено нападение на фондовую биржу

По меньшей мере семь человек были убиты в результате нападения на здание пакистанской фондовой биржи в финансовом центре страны Карачи.

Среди убитых - полицейский, двое охранников и четверо нападавших. Об этом сообщил в понедельник изданию Al Jazeera начальник службы спасения Фейсал Эдхи. Еще семь человек были ранены, включая по меньшей мере двух полицейских.

Боевики напали на здание с гранатами и оружием. Само здание находится в зоне повышенной безопасности, где также находятся головные офисы многих частных банков.

«Двое [нападавших] были убиты у ворот, и двое из них были ранены, а затем убиты там», - сказал Эдхи, беседуя с журналистами недалеко от места нападения в главном деловом районе Карачи.

Абид Хабиб, директор Пакистанской фондовой биржи, находился в своем кабинете, когда началась атака. Он сообщил местным средствам массовой информации, что он прячется с 20 другими сотрудниками, покуда силовики зачищали здание.

«В 10 часов утра одна машина въехала в здание [комплекса], они ворвались в здание и начали случайную стрельбу», - сказал он.

«Был выстрел ... и тогда все бросились к окнам, чтобы увидеть, что происходит. Поскольку стрельба была рядом, все очень волновались, и мы закрыли наши наружные двери».

Местные СМИ передали визуальные материалы, показывающие, как силовики очищают территорию после перестрелок и взрывов, которые были слышны из помещения.

Согласно сообщениям, в здании на момент нападения находилось более 1000 трейдеров и сотрудников.