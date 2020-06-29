Почему иорданцы не протестуют против аннексии Западного берега?

Иорданское общество, которое обычно стремится выразить солидарность со своими палестинскими соседями, сейчас молчит. Это молчание некоторые наблюдатели назвали «оглушительным», учитывая что 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что его правительство планирует аннексировать территории оккупированного Западного берега до 1 июля.

21 июня депутат Сауд Абу Махфуз, член партии «Исламский фронт действий» (ИФД), стоял в одиночном пикете у здания посольства США в Аммане, чтобы выразить свое несогласие с аннексией и планом Дональда Трампа, известным как "сделка века".

Этот одиночный протест стал единственным, с тех пор как планы аннексии были обнародованы, несмотря на то, что в прошлом иорданцы массово выходили на улицы, чтобы выступить против газового соглашения с Израилем.

Так как же объяснить это молчание? Политики и СМИ говорят, что продолжающиеся карантинные меры в условиях пандемии коронавируса в сочетании с твердой позицией руководства Иордании сыграли большую роль в ослаблении общественного шума на улицах.

Однако, некоторые активисты заявили, что они обеспокоены тем, что жесткие меры по сдерживанию распространения Covid-19 могут стать удобным предлогом для предотвращения публичных демонстраций инакомыслия в стране.

Парализованные пандемией

В марте иорданские власти издали строгие приказы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, и заслужили похвалу граждан за принятие быстрых мер по сдерживанию распространения вируса в стране.

Среди этих новых правил был и запрет на собрание 20 или более людей.

Политические партии Иордании указывают на эти ограничения публичных митингов, чтобы объяснить свое относительное бездействие на фоне планов Нетаньяху.

«Причина отсутствия протестов - медицинская. Приказы о защите препятствуют проведению собраний более 20 человек. Это не изменилось, даже несмотря на то, что пандемия взята под контролем», - заявил генеральный секретарь ИФД Мурад Адаилех.

«План аннексии влияет на национальную безопасность Иордании и разрушает то, что известно как решение о двух государствах», - сказал он. «Вот почему правительство должно прекратить защитные указы. Мы изучаем, как провести акцию протеста, уважая дистанцирование и другие вопросы безопасности».

Левые партии также были относительно бездействующими, не выходя за рамки обычных заявления.

Но для Абдель-Маджида Дандиса, члена политбюро левой партии «Вахда» («Единство»), «ограничения в отношении здоровья из-за коронавируса - не единственная причина ограничений народных протестов против планов аннексии».

«Запрет на проведение больших собраний из-за коронавируса является фактором, который оказал влияние на политическую деятельность», - сказал он. «Но гораздо более важным фактором были общие ограничения свобод, особенно свободы выражения. Это ограничение оказало сильное влияние».

Дандис сослался на задержание генерального секретаря его партии, Саида Диаба, которого задержали из-за статьи, написанной им по случаю Дня независимости Иордании 25 мая.

В своей статье Диаб призвал Иорданию освободиться от влияния иностранных государств, особенно с Запада, и больше противостоять сионистам и сторонникам Израиля в регионе.

Генеральный прокурор Иордании решил, что Диаб должен быть задержан, но с тех пор лидер «Вахда» был переведен в больницу для операции на сердце.

Несмотря на то, что иорданские политические партии, будь то исламисты, левые или националисты, не выходят на улицы, они призывают правительство отменить газовое соглашение с Израилем в ответ на план аннексии.

Мухаммад аль-Абси, лидер кампании под названием «Газ противника - это оккупация», призвал к разрешению проводить акции протеста против аннексии, «потому что это часть отвергнутой сделки века».

«Правительство должно отражать мышление людей, отвергающих все планы, направленные на нормализацию отношений с Израилем» - говорит сказал Абси.

Сильная официальная позиция

Несмотря на эти опасения, правительство Иордании решительно отвергает планы аннексии Израиля.

В мае король Абдуллах II сказал немецкому журналу Der Spiegel: «Я не хочу делать никаких угроз и создавать атмосферу противоречий, но мы рассматриваем все варианты... Мы согласны со многими странами Европы и международным сообществом, что закон сильнейшего не должен применяться на Ближнем Востоке».

Премьер-министр Омар Раззаз открыто обсуждал вероятность конфликта с Израилем, если тот решит продолжить аннексию.

«Аннексия, которую израильская оккупация планирует осуществить на Западном берегу, приведет к конфликту и напряженности», - сказал Раззаз в своем выступлении 21 июня. «Мы стоим перед двумя путями ... либо путь мира, либо путь конфликта».

Омар Каллаб, иорданский писатель и телеведущий, считает, что позиция правительства оставила след и уменьшила желание граждан выходить на улицу и протестовать.

«Сильная позиция, выраженная королем, удовлетворила чаяния многих и оставила мало места для протеста», - говорит Каллаб. «Именно поэтому ситуация сейчас сильно отличается от той, когда проходил семинар в Бахрейне [по плану Трампа в июне 2019 года].

«Четкая и недвусмысленная официальная политическая позиция ослабляет активистов, а когда еще и пандемия коронавируса наложила ограничения, люди согласились воздержаться от демонстрации, потому что были удовлетворены позицией короля».