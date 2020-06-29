Талибы не брали денег у РФ за убийство американцев - Забихулла Муджахид

Талибан* категорически отверг сообщения западных СМИ о том, что группа получала деньги от России за убийства солдат натовской коалиции. Об этом заявил в субботу официальный представитель талибов.

Забихулла Муджахид ответил на ряд опубликованных сообщений, в которых говорилось, что муджахиды Исламского Эмирата Афганистан (талибы) получали деньги от России за убийство американских солдат в Афганистане.

Газета New York Times процитировала представителей американской разведки, которые заявили, что предложение денег талибам поступало даже в то время, когда велись мирные переговоры с целью положить конец длительному насилию в этом районе.

В течение многих месяцев США знали, что российские спецслужбы тайно предлагали вознаграждение за нападения в 2019 году, и, как полагают анонимные чиновники, некоторые афганские повстанцы предложение принимали.

«Мы категорически отвергаем это утверждение. \ Исламский Эмират не нуждается ни в ком для определения целей», - сказал Муджахид.

Подчеркнув борьбу талибов, Муджахид заявил, что в ходе своего 19-летнего джихада они использовали оружие, средства и экипировку, которые уже присутствовали в Афганистане или были трофеями.

Большую часть своих потерь американцы понесли от обычных пластиковых бутылок, которые афганцы в своих домах наполняли взрывчатыми веществами, добавил он.

«Эти слухи распространяются, чтобы создать препятствия для вывода американских войск, ослабить и запутать сторонников мира в Америке и приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам», - сказал представитель талибов.

Муджахид сказал, что его группа заверяет нацию и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо инструментом, и он не используется для иностранных целей. Однако, он жертвует, чтобы защитить свою религию, землю и большие интересы, и достиг всего своими руками и инициативой.

«Такие слухи никогда не могут изменить позицию Исламского Эмирата. Мы считаем, что реализация соглашения, подписанного с Соединенными Штатами Америки, обеспечит цель достижения всеобъемлющего мира, и мы по-прежнему привержены этому в будущем так же, как были раньше» - сказал Муджахид.

* - запрещены в РФ