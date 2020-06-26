Приговор фигурантам ялтинского дела Хизб ут-Тахрир остался полностью без изменений

Вчера, 25 июня, Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области (Россия) полностью оставил в силе приговор шестерым фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

В итоге это означает, что в силе остается решение, которое принял в 2019 году Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Напомним, что обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала узниками совести всех фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Представитель российского отделения Amnesty International Александр Артемьев назвал «политическим преследованием» данный приговор.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с данным приговором.

* - запрещены в РФ