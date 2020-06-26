Хабиб Нурмагомедов опять возглавил рейтинг Forbes

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов снова занял первую строчку в рейтинге самых успешных российских звезд младше 40 лет.

В рейтинге учитывался доход за последний год, упоминание в СМИ и популярность.

Доход чемпиона UFC за год составил 16,5 млн долларов.

Чемпион опередил в списке таких известных личностей как Александр Овечкин, Ольга Бузова и Егор Крид.

При составлении рейтинга российских звезд Forbes учитывает два фактора. Во-первых, это доходы звезд за год: для попадания в рейтинг надо заработать не менее $1 млн с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Второй фактор – популярность.

Напомним, что Хабиб возглавляет рейтинг второй год подряд. В UFC Нурмагомедов дебютировал в 2012-м и заработал $16 000 за победу над Камалом Шалорусом. Бой с Конором Макгрегором в октябре 2018-го, завершившийся шумной дракой (Хабиб позднее выплатил штраф в $750 000), сделал Хабиба долларовым мультимиллионером и удвоил количество его подписчиков в Instagram: 6,5 млн за 12 часов до боя, 14 млн — в марте 2019-го, в июне 2020-го — 20,3 млн.

Forbes отмечает особенности маркетинга Хабиба Нурмагомедова:

«Букмекеры, алкоголь, сигареты — это то, что отклоняется без разговоров», — объяснил рекламную стратегию Хабиба его менеджер Ризван Магомедов в интервью Forbes. В спонсорском портфолио Нурмагомедова контракты с Reebok, Toyota, Gorilla (энергетик) и Alhadaya (масло черного тмина).