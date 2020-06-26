Коронавирус «сбил» пассажирский самолет в Карачи

Мы уже привыкли к тому, что новый коронавирус ежедневно уносит тысячи жизней по всему миру. Но иногда он становится причиной смерти не напрямую, заражая тело больного, а косвенно — заражая, образно говоря, разум людей.

Как стало известно на днях, пилоты разбившегося в Пакистане пассажирского лайнера в течение всего полёта отвлекались на обсуждение пандемии коронавируса, в том числе говоря о ней прямо перед катастрофой. В результате они не были сфокусированы на полёте. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на предварительный отчёт о причинах катастрофы, — презентованный министром авиации страны парламенту.

Напомним, что пассажирский Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился во время захода на посадку в аэропорт Карачи днём 22 мая и упал на жилые дома. При крушении погибли 97 из 99 человек на борту, позднее скончалась девочка-подросток, находившаяся на земле, — уточняет местная англоязычная газета Dawn.

Согласно предварительным данным, причиной стала ошибка экипажа и наземных служб. Сообщается, что диспетчеры рекомендовали экипажу не совершать посадку и зайти на ещё один круг, командир экипажа ответил “я справлюсь”, после чего продолжил обсуждать со своим напарником пандемию. Чёрный ящик показал так же, что шасси самолёта было поднято после того, как его опустили для посадки.

Утверждается, что у лайнера не было технических неисправностей, а пилоты были полностью здоровы. Их увлечённость темой могла объяснятся тем, что их семьи были затронуты пандемией.