Израиль и ОАЭ будут сотрудничать для борьбы с коронавирусом

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты сформируют партнерство для борьбы с пандемией коронавируса, что станет важным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами, заявил в четверг премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Нетаньяху объявил об инициативе израильского правительства менее чем за неделю до крайнего срока 1 июля, когда должен начаться процесс аннексии частей оккупированного Западного берега.

«Это принесет благо многим в нашем регионе», - сказал Нетаньяху.

В партнерстве примут участие две частные эмиратские компании и две израильские фирмы, которые подпишут соглашение о «разработке исследований и технологий для борьбы с Covid-19», сообщило официальное информационное агентство ОАЭ WAM в четверг.

«Это научное и медицинское соглашение является частью конструктивного сотрудничества, направленного на борьбу с пандемией COVID-19 для защиты здоровья народов региона. В результате распространения пандемии по всему миру крайне важно поставить защиту человечества на передний план глобальных действий по преодолению этого беспрецедентного кризиса», - добавляет WAM.

ОАЭ не имеет официальных отношений с Израилем, но обе страны де-факто находятся в союзе с США и Саудовской Аравией против Ирана.

В начале этого месяца ОАЭ прислали в Тель-Авив два самолета с помощью для палестинцев. Однако палестинцы отказались от нее, заявив, что сам факт авиасообщения между Израилем и ОАЭ является нормализацией оккупации.

Ранее в этом месяце Юсуф аль-Утайба, влиятельный посланник Абу-Даби в Вашингтоне, опубликовал в израильской газете "Едиот ахронот" статью с предупреждением о том, что аннексия Западного берега может сорвать продолжающуюся нормализацию между двумя странами.

Но палестинские правозащитники осудили саму публикацию статьи в израильской газете как форму нормализации.

В прошлом году министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац посетил Абу-Даби, где он обсудил «иранскую угрозу» с должностными лицами ОАЭ. А в 2018 году Мири Регев, бывшая министром культуры и спорта Израиля, вылетела в столицу ОАЭ и посетила Великую мечеть шейха Зайда.

Израиль также должен был принять участие в World Expo 2020 в Дубае, которая была отложена из-за вспышки коронавируса.

На прошлой неделе высокопоставленный эмиратский дипломат Анвар Гаргаш заявил, что даже если Израиль аннексирует части Западного берега в нарушение международного права и вопреки протесту Лиги арабских государств, основания для сотрудничества Израиля с ОАЭ все равно останутся.

«Мы можем прийти к точке, когда мы приходим к какому-либо израильскому правительству... и мы говорим: «Мы не согласны с вами по этому поводу. Мы не думаем, что это хорошая идея, но в то же время есть такие области как Covid, технологии и другие вещи, над которыми мы действительно можем работать вместе», - сказал Гаргаш по словам Jerusalem Post.