В Катаре от COVID-19 впервые умер работник на объектах чемпионата мира по футболу

Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре в четверг сообщили о первой смерти работника, задействованного в подготовке турнира 2022 года, от нового коронавируса.

Источник, близкий к организаторам катарского турнира, рассказал AFP, что среди рабочих на проектах турнира были подтверждены 1102 случая Covid-19, причем в настоящее время болеют не менее 121 человека.

О первой смерти среди рабочих сообщает Doha News, сайт, популярный среди экспатриантов в Катаре. По словам источника, жертвой вируса стал инженер лет пятидесяти, у которого не было серьезных заболеваний.

Катар имеет один из самых высоких в мире показателей заболеваемости на душу населения: 3,3 процента из его 2,75 миллиона населения имеют положительный результат.

С тех пор большинство из них выздоровело, а последние данные официальной статистики зарегистрировали только 17 591 случай, а также 104 случая смерти.

«К сожалению, 11 июня 2020 года 51-летний инженер-специалист, нанятый подрядчиком Conspel, трагически погиб после заболевания Covid-19», - говорится в заявлении катарской организации, ответственной за организацию турнира 2022 года.

«Он работал в проектах Высшего комитета по наследию с октября 2019 года и не имел серьезных проблем со здоровьем. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям».

Гражданство умершего инженера не разглашается.

Катарские организаторы сообщили о первых заражениях среди своей рабочей силы 15 апреля. Тогда выявили пять случаев в трех стадионных проектах.

На объектах чемпионата продолжается работа, но все же она замедлилась из-за карантинных мер, включая измерение температуры и социальное дистанцирование рабочих. Тем не менее катарские чиновники говорят, что подготовка к турниру завершена более чем на 80 процентов.

Организаторы отстранили от работы всех работников из групп риска, проводят температурные проверки рабочих по два раза в день и установили правила социального дистанцирования в столовых и в транспорте, чтобы ограничить распространение вируса.

Строительство инфраструктуры для турнира продолжилосьпосле начала кризиса, несмотря на то, что Катар закрыл даже мечети, парки и рестораны.

Сроки проведения турнира, который должен состояться в ноябре и декабре 2022 года, остаются пока неизменными.