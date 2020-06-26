Кабульская администрация ослабла перед переговорами с Талибан

Аналитический центр в США предупредил, что «системная» коррупция внутри афганского правительства ослабляет его переговорную позицию на предстоящих мирных переговорах с талибами*. И это несмотря на то, что Талибан наконец-то согласился на переговоры с кабульским правительством и даже составил свою повестку дня для долгожданных переговоров

Джон Сопко, специальный инспектор по реконструкции Афганистана, сказал, что талибы и другие противники Кабула прекрасно знают о коррупции в правительстве, подчеркивают ее и используют для «подрыва общественной поддержки правительства, привлечения новобранцев к их делу и ослабления позиции правительства в ходе будущих мирных переговоров».

«Это самая коварная угроза, с которой сталкивается афганское правительство, потому что оно лишается поддержки граждан, которые пытаются заниматься своей повседневной работой, кормить свои семьи и жить без страха и запугивания», - сказал Сопко наблюдательной группе, известной как Integrity Watch Afghanistan в среду.

Между тем, около 50 активистов гражданского общества в Кабуле сплотились в четверг против коррупции, призвав Международный валютный фонд отозвать заем в размере 220 миллионов долларов, предоставленный в прошлом месяце афганскому правительству, чтобы помочь смягчить воздействие пандемии коронавируса.

Протестующие заявили, что правительство уже потратило миллиарды международных денег. Наджибулла Азад, который возглавлял группу юристов, врачей и экономистов, вышедших на акцию протеста, сказал, что коррупция в правительстве поглощает международные деньги, и что он опасается исчезновения 220 миллионов долларов от МВФ в карманах чиновников.

Сопко раскритиковал правительство афганского президента Ашрафа Гани, заявив, что оно только на словах борется с коррупцией, «ставит галочку», а не проводит изменения и не арестовывает некоторых из худших преступников.

«Частный сектор и особенно международные инвесторы, которые гораздо больше заботятся о своей собственной прибыли, не упустят из виду неспособность Афганистана решить проблему коррупции», - сказал он.

«Лидеры Афганистана должны осознать, что в конечном итоге инвестиции частного сектора будут иметь гораздо большее значение для будущего их страны, чем международные доноры, потому что после 19 лет войны иностранные правительства, в том числе Соединенные Штаты, все больше устают платить по счетам Афганистана».

Международные доноры покрывают 75 процентов операционного бюджета Афганистана, и только США платят 4 миллиарда долларов ежегодно для финансирования силовых структур кабульской администрации.

Пресс-секретарь Гани Сидык Сидыкки выступил против критики Сопко, настаивая на том, что «правительство много сделало для борьбы с коррупцией, и это нужно видеть».

Хотя дата переговоров еще не назначена, Дебора Лайонс, специальный представитель ООН в Афганистане, заявила в четверг в Совете Безопасности ООН, что она "осторожно оптимистична" и считает, что переговоры могут начаться в июле в Катаре, где у талибов есть политический офис.

* - запрещены в РФ