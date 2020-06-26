Совет шуры Саудовской Аравии отверг реформу многоженства

Совет шуры Саудовской Аравии отклонил предложенные реформы, которые заставили бы саудовских мужчин заранее предупреждать женщину о том, что у него уже есть другая жена.

Совет шуры, который является официальным консультативным органом королевства, но не имеет реальных законодательных полномочий, отложил целый ряд рекомендаций для министерства юстиции, сообщает издание «Аль-Мадина» в среду.

Одна из рекомендаций требовала создать в судах механизм, обеспечивающий осведомленность женщины в случае, если ее потенциальный муж уже женат.

Напомним, что полигамия — когда мужчина женат на более чем одной женщине - была относительно распространена в королевстве, но местные СМИ предполагают, что эта концепция становится все более непопулярной среди саудовских женщин.

Поскольку число разводов в Саудовской Аравии увеличилось на 30 процентов во время коронавирусного кризиса, местные СМИ объясняют это ростом числа саудовских женщин из Саудовской Аравии, которые обнаружили во время локдауна, что их мужья связаны узами брака не только с ними.

Совет также отложил рекомендацию, требующую от министерства юстиции отклонять запросы мужских родственников (махрамов) в отношении путешествующих женщин старше 21 года. Ранее, саудовские власти объявили о реформе, которая позволяла бы женщинам выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна. Решение советы шуры очевидно противоречит этой реформе.

Еще в конце мая совет шуры отклонил предложение, которое позволило бы женщинам заключать брак, не требуя разрешения опекуна-мужчины.

В общем, получается что именно совет шуры стоит на страже консервативных основ саудовского общества.