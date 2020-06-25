Пойдет ли Германия навстречу иудеям?

Ряд израильских СМИ распространили информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается предложить сперва правительству, а потом и парламенту Германии отменить проведение экзаменов в немецких учебных учреждения в субботу и по остальным иудейским праздникам.

Сообщается о том, что это произошло после обращения Европейского форума русскоязычных евреев (ЕФРЕ), поводом для которого стал отказ Мюнхенского медицинского университета в освобождении от сдачи экзамена в еврейский праздник Йом-Кипур студента Григория Юданина, чей отец входит в руководство ЕФРЕ. Согласно ЕФРЕ, во многих инстанциях Юданин получил отказ на ходатайство освободить его от сдачи экзаменов в дни иудейских праздников, однако, в итоге в качестве компромисса ему было предложено удовлетворить это ходатайство в индивидуальном порядке, только для него.

Тем не менее, в ЕФРЕ утверждают, что отказались принимать такую "подачку" и потребовали освободить от сдачи экзаменов и учебы в дни субботы и иудейских праздников всех желающих. По распространяемым с их подачи сведениям, Ангела Меркель встала на их сторону и такое решение теперь может быть принято на общегосударственном уровне.

Комментируя эту новость, прежде всего надо отметить, что нам не удалось найти ее подтверждения за пределами израильских СМИ. Хотя не исключено, что если она достоверна, они могли получить ее первыми как "инсайт" от ЕФРЕ.

В целом, такое решение было бы на руку и мусульманам, так как могло бы позволить, опираясь на него как на прецедент, в будущем добиваться предоставления мусульманским студентам права получать освобождение от учебы в дни мусульманских праздников и посещать пятничную молитву.

Конечно, это было бы не так просто, учитывая и то, что ФРГ - федеративное государство, где такие решения обычно принимаются на земельном уровне, и то, что когда в подобных ситуациях речь заходит о мусульманах, исламофобские силы поднимают вой об "исламизации", тогда как обвинять в "евреизации" Германии иудеев уже опасаются.

Тем не менее, если подобное право будет дано одной религиозной группе, с юридической точки зрения отказывать в его предоставлении всем остальным будет сложно.