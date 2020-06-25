В украинском городе Днепр будет улица Амины Окуевой

В украинском городе Днепр появится улица имени врача и добровольца Амины Окуевой. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

Новое название будет присвоено улице в районе переулка Освобождения в Амур-Нижнеднепровском районе. Основанием для этого решения стало обращение от нескольких общественных организаций ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров.

Напомним, что Амина Окуева была активной участницей Евромайдана. Она участвовала в обороне Дебальцево и выполняла боевые задания в Луганской области.

30 октября 2017 года в Глевахе под Киевом неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились Окуева и ее муж, доброволец АТО Адам Осмаев. Женщина скончалась от выстрела в голову.

В январе 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказали, что по подозрению в убийстве добровольца Амины Окуевой задержан уроженец Дагестана, который давно является гражданином Украины.