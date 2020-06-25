Специальный суд в Гааге обвиняет лидеров Косова в военных преступлениях

Специальная прокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косова Хашима Тачи и экс-спикера парламента Косова Кадри Весели. Политиков обвиняют в преступлениях против человечества и военных преступлениях, включая убийства, похищения людей, погони и пытки.

Оба политика были в числе основателей Армии освобождение Косова (UÇK), которая в конце 1990-х воевала против сербских силовиков за независимость Косова. Тачи был политическим руководителем UÇK, а Весели - главой разведки.

Обвинение утверждает, что Хашим Тачи, Кадри Весели и другие подозреваемые несут ответственность за почти 100 убийств. Жертвами преступлений, как утверждается, стали сотни людей, среди которых косовские албанцы, сербы, цыгане и люди других национальностей, а также политические оппоненты обвиняемых.

Сейчас Специализированный суд в Гааге изучает обвинения, чтобы решить, следует ли его поддержать.

Специальный прокурор заявил, что считал необходимым обнародовать заявление относительно обвинений, из-за якобы попыток Хашима Тачи и Кадри Весели помешать работе Специального суда.

Специальная прокуратура и Специальный суд по Косова были созданы в 2015 году. Их создание было предусмотрено обязательствами Косова в рамках процесса евроинтеграции.

Суд функционирует по косовским законам, хотя финансирует его работу Европейский Союз. В состав суда входят международные юристы, а расположен он в Нидерландах - в Гааге.