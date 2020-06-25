Американский солдат осужден за попытку организовать вооруженное нападение на свое подразделение в Турции

Военнослужащему армии США было предъявлено обвинение в нескольких уголовных преступлениях за то, что он помогал другим членам оккультной неонацистской группировки планировать нападение на его же подразделение во время предстоящего развертывания в Турции.

Прокуроры говорят, что 22-летний рядовой Итан Фелан Мельцер из Луисвилля, штат Кентукки, передал секретную информацию о «местонахождении, передвижении и безопасности» своего подразделения членам Ордена девяти углов (O9A), оккультной организации неонацистов, основатель которой когда-то заявлял о преданности Аль-Каиде*. Судебные документы, опубликованные в понедельник, утверждают, что Мельцер присоединился к O9A в 2019 году после зачисления в армию США в прошлом году.

Во время развертывания в Италии в мае Мельцер предположительно пригласил других членов О9А, в том числе информатора ФБР, спланировать нападение на военную базу США в Турции, которую подразделение Мельцера должно было охранять во время предстоящего развертывания.

Орден Девяти Углов - это открыто сатанинская сеть, возникшая в Британии. Его основатель и лидер, Дэвид Майатт, принял в 1998 году ислам и оставался практикующим мусульманином в течение восьми лет. Позднее он отказался от ислама и стал исповедовать некую форму оккультизма, которую назвал «Нуминозным путем». Публикации ордена пропагандируют педофилию и убийство полицейских, судей и других общественных деятелей, как способы подорвать общество, которое, по их словам, было испорчено «назарейской», или иудео-христианской культурой. Группа высоко ценила идеи Адольфа Гитлера...и Усамы бен Ладена. Нацистскую Германию они описывали как «всплеск люциферианского света… в иначе назарейском, умиротворенном и скучном мире».

В показаниях под присягой, опубликованных в понедельник, Мельцер и его сообщники поделились спутниковыми снимками неуказанного военного объекта США в Турции и рассказали о наборе «местных боевиков-джихадистов» (!) для проведения атаки с возвышенности неподалеку.

В документе утверждается, что Мельцер хвастался перед группой тем, что он «был в хороших отношениях с парой членов [ИГИЛ*], которые жили во Франции», и говорил, что группа из нескольких десятков бойцов «могла бы окончательно принести хаос» в его подразделение.

Используя псевдоним «Etil Reggad», Мельцер якобы обсуждал в зашифрованном чате ожидаемые маршруты своего подразделения, и сказал членам O9A, что его сослуживцы понесут существенные потери при атаке на объект, поскольку у них не будет пулеметов, танков или ракетных установок. Он также пообещал предоставить доступ к радиосвязи своего подразделения, чтобы облегчить нападение.

В показаниях под присягой утверждается, что Мельцер надеялся, что инцидент «приведет к гибели как можно большего числа его коллег-военнослужащих» в надежде спровоцировать «очередную войну» на Ближнем Востоке. Он предположительно сказал информатору ФБР, что готов умереть в результате нападения, потому что «очередная 10-летняя война на Ближнем Востоке определенно оставит след».

Сообщается, что Мельцер рассказал своим знакомым, что он «буквально рискует [своей] свободной жизнью», разглашая информацию, и «ожидает результатов».

Следователи сказали, что Мельцер отказался от своих прав согласно правилам Миранды («Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде...») в интервью 30 мая с ФБР и американскими военными, и признал свою причастность к заговору. Он согласился с тем, что стал предателем.

Мельцер приговорен к пожизненному заключению по обвинению в заговоре с целью совершения и покушении на убийство военнослужащих США, а также в попытке оказать материальную поддержку терроризму, среди прочих обвинений.

Дело Мельцера является одним из последних случаев проникновения ультраправых боевиков в армию США. Однако, чем оно действительно уникально, так это тем, что военнослужащий США организует иностранную атаку на свое собственное подразделение.

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