В столице Греции закрыли один из старейших мусульманских молитвенных центров

Власти Греции распорядились закрыть один из старейших мусульманских молитвенных центров в районе больших Афин, сообщается в пресс-релизе Ассоциации мусульман Греции.

По словам ассоциации министерство образования и религии заявило, что объекту не хватает лицензии на эксплуатацию, и уведомило их за 15 дней, чтобы они освободили помещение в Пирее, портовом городе всего в 12 километрах от центра Афин.

«Нам грустно объявить, что мы получили распоряжение о закрытии одного из старейших молитвенных центр столицы… без каких-либо шансов на переговоры с министерством», - говорится в пресс-релизе Ассоциации мусульман Греции.

По данным ассоциации, молитвенный центр «Аль-Андалус» работает с 1989 года.

Мусульманское меньшинство в Греции жалуется, что государство подавляет его права, включая право самим выбирать своих религиозных деятелей и администраторов мусульманских фондов (вакфов), которых сейчас назначает государство.

Власти Турции также считают, что турецкое меньшинство, проживающее в греческом регионе Западная Фракия, продолжает сталкиваться с систематической дискриминацией и препятствиями из-за своей культурной, этнической и религиозной самобытности, считаются эксперты по Балканам из президентского офиса Турции.

«Правительство проводит политику превращения мечети в музей. Мечеть Фетхие в Афинах, построенная Мехметом Фатихом в 1458 году, в настоящее время используется в качестве выставочного зала. Городская мечеть Цисдараки также была превращена в музей керамики» - заявляют эксперты.

Согласно сообщению, опубликованному Daily Sabah, Афины - единственная столица в Европе без официальной мечети.