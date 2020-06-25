Сирийские боевики РПК пожаловались на американские санкции

Поддерживаемая США администрация т. н. «Рожавы» (то есть, той части Сирии, что контролируется силами РПК) заявила, что санкции против режима Башара Асада со стороны США также наносят им урон, и их последствия должны быть смягчены, сообщил во вторник «Голос Америки».

Мазлум Абди, командующий Сирийских демократических сил (СДС), заявил, что США еще не освободили его Автономную администрацию Северной и Восточной Сирии от недавних санкций против правительства Асада.

«Американские представители на местах, в том числе представители Государственного департамента, Пентагона и коалиции, пообещали нам, что санкции «закона Цезаря» не повлияют на нас», - сказал Абди в интервью «Голосу Америки» по телефону.

Напомним, что санкции, введенные на прошлой неделе, нацелены на компании, которые работают с сирийским режимом, особенно те, что занимаются строительством, энергетикой и машиностроением.

Они подпадают под действие «Закона Цезаря», названного в честь сирийского военного фотографа под кодовым именем «Цезарь», который дезертировал в 2013 году и вывез контрабандой тысячи фотографий, документирующих пытки людей асадитскими спецслужбами в правительственных тюрьмах.

Несмотря на обещания США, что такие санкции нацелены только на правительство Башара Асада, Абди говорит, что «курды» (то есть, СДС) страдают тоже, и поэтому Вашингтон должен (!) помочь им в нынешнем финансовом кризисе.

«Нам нужны конкретные шаги, особенно в плане поддержки, денежной и финансовой поддержки, чтобы мы могли справиться с трудностями, которые санкции принесли нашему региону», - сказал Абди.

О чем лидер СДС не говорит прямо, но что в общем то подразумевается из его слов, так это то, что СДС попадает под санкции, потому что активно сотрудничает с режимом Асада. Поэтому, если сирийские повстанцы в районе Идлиба приветствовали санкции против Дамаска, для СДС, которые видят «Рожаву» частью Сирийской Арабской Республики, это конечно же проблема.