Палестина: количество зараженных коронавирусом на Западном берегу удвоилось за неделю

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на оккупированном Западном берегу более чем удвоилось за неделю, сообщает Палестинская администрация. По словам ПА возможная вторая волна инфекции может быть хуже первой.

В понедельник министерство здравоохранения Палестины сообщило о 142 новых заражениях, это «самый высокий показатель за один день» с начала вспышки.

Неделю назад министерство сообщало о 430 случаях заболевания на оккупированном Западном берегу, а к понедельнику на этой неделе число случаев на палестинской территории увеличилось более чем вдвое и составило 903.

В четверг министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла предупредила о возможной второй волне инфекции, «более опасной, чем первая».

«Были обнаружены многочисленные случаи, когда источник передачи неизвестен, и медицинские работники также были заражены», - сказала она.

По словам Кайлы, большинство инфекций прослеживается у палестинцев, работающих в Израиле, или у палестинских граждан Израиля, посещающих Западный берег.

В самом Израиле зарегистрировано более 20 800 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 307 связанных с ним случаев смерти, и власти заявляют, что готовятся ко второй волне пандемии.

Стремясь сдержать распространение нового коронавируса после резкого роста числа инфекций, палестинские власти временно закрыли города Хеврон и Наблус в субботу.

Рестораны, клубы и салоны Наблуса, в дополнение к мечетям и учебным заведениям, были закрыты на пять дней, в то время как в Хевроне аналогичные виды деятельности пришлось закрыть на 48 часов.

Выступая перед журналистами в субботу, премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех сказал, что число случаев заражения возросло из-за неспособности людей следовать ограничительным мерам, принятым для сокращения распространения вируса.

Палестинские власти также призвали палестинских граждан Израиля избегать посещения Западного берега и призвали палестинцев, работающих в Израиле, самоизолироваться дома в течение 14 дней, если они отправятся на Западный берег.

Строгий карантин на Западном берегу, который ввели с тех пор, как 5 марта были выявлены первые случаи коронавируса, был отменен в конце мая в попытке установить баланс между экономическим выживанием и безопасностью для здоровья.

Ожидается, что в результате пандемии число домохозяйств, живущих за чертой бедности, увеличится в этом году с 14 до 30 процентов на Западном берегу, в основном из-за неспособности палестинцев приехать в Израиль на работу, согласно отчету, опубликованному Всемирный банк.

В осажденном секторе Газа палестинские власти зарегистрировали 72 случая COVID-19, в том числе один смертельный исход. При этом с 2007 года сектор Газа находится под израильской и египетской блокадой.