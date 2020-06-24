Бывший президент Кыргызстана приговорен к 11 годам тюрьмы

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением госнаград за незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - заявил судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек Каипов, которого цитирует Интерфакс.

Гособвинение просило для экс-президента 15 лет лишения свободы, но отсидеть он должен 11 лет, что однако больше, чем он правил в качестве президента страны.

Напомним, что Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год и стал первым избранным главой Кыргызстана, оставившим пост по окончании срока без переворота и революции. Затем у него испортились отношения с преемником Сооронбаем Жээнбековым, и он ушел в оппозицию. В 2019 году с Атамбаева сняли неприкосновенность, с июня того же года он находился со своими соратниками в резиденции в селе Кой-Таш. В августе резиденцию взяли штурмом, самого Атамбаева арестовали. Ему предъявили обвинения по ряду коррупционных дел и по делу об организации беспорядков при задержании.