Мавританский "Джордж Флойд": как на мусульман влияет восстание в США?

Офицеров мавританской полиции обвинили в том, что они «ведут себя как американская полиция», после того, как в интернете распространились кадры, на которых полицейские задерживают чернокожего мужчину с помощью той же техники (зажимая коленом шею), что привела к смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе в прошлом месяце.

Фотография, на которой двое полицейских прижимают мужчину к земле, вызвала протест против расизма и жестокости полиции в стране, где чернокожие составляют самую большую группу этническую группу населения, но при этом доминирует арабо-берберская элита.

Мавританские активисты заявляют, что этот инцидент является признаком того, что стране по-прежнему предстоит «проделать большую работу, прежде чем чернокожие будут иметь значение», что перекликается с протестным движением Black Lives Matter (“Черные жизни имеют значение”) в США и во всем мире.

По словам очевидцев, сотрудники полиции прибыли в субботу около 11 часов утра на улицу недалеко от квартала Sixieme в столице Нуакшоте, чтобы произвести арест. Вскоре после этого появилась фотография, сделанная прохожим, на которой толпа людей наблюдает за тем, как два полицейских в униформе удерживают мужчину, лежащего на краю дороги.

Один офицер прижимает коленом плечо мужчины, а другой — также прижимает его шею. Разумеется сегодня эта картина всему миру напоминает о захвате, который привел к гибели Флойда 25 мая, что вызвало непрерывные протесты в США и ​​некоторых других странах.

Абдулайе Соу из расположенной в США Мавританской сети по правам человека заявил, что фотография является мощным напоминанием о расизме в стране

«Эта фотография напоминает нам о том, что случилось с Джорджем Флойдом, но также напоминает нам о том, что у нас много работы в Мавритании».

Брахим Билал Рамдан, который руководит правозащитной организацией Sahel Foundation в Нуакшоте, заявил, что подает жалобу на поведение сотрудников полиции.

«Они вели себя как американская полиция», - сказал он.

Согласно информации издания Middle East Eye, 26-летний мужчина подозревался в краже и пытался избежать ареста. Он был арестован и остается под стражей в полиции.

Правительство Мавритании пока никак не прокомментировало данный инцидент.

Этот случай мог бы не быть чем-то примечательным, но здесь важно понимать одну вещь, которую часто игнорируют мусульмане, наблюдающие за протестами в США. Радость по поводу хаоса в стране, объявившей себя всемирным полицейским, понятна, но вот идеологическое влияние этого SJW-восстания (SJW - social justice warriors, борцы за социальную справедливость, как называют лево-прогрессивных активистов) распространяется и на сам мусульманский мир. Вопросы расизма, рабства и «белого превосходства» касаются мусульманских стран ничуть не меньше, чем стран западного мира. И отнекиваться от них, потому что якобы в мусульманском мире такого быть не может, потому что ислам против расизма, не получится.

Опять же, многие мусульмане могут спросить, а что плохого в борьбе с расизмом, если таковой существует в исламском мире? На самом деле, расизм, дискриминация на основании расовой или этнической принадлежности, это действительно плохо. Но силы, которые якобы сражаются с расизмом и «белым превосходством» в США неизбежно пришли к необходимости сражаться с основами всего американского государства и общества. В последние мы повсеместно видим, как активисты сносят памятники историческим личностям, включая отцов-основателей государства, так как те были связаны с работорговлей, или просто владели рабами — в эпоху, когда рабство считалось нормальным повсюду. И уже сейчас раздаются призывы вспомнить о том, что рабство в арабском мире существовало официально вплоть до ХХ века. А рабами владел даже Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего.

Возможно кто-то наивно думает, что у мусульманского мира есть иммунитет против левацкого мракобесия, готово сжечь всю цивилизацию ради Black Lives Matter. Пример Мавритании, страны, где рабство отменили относительно недавно, показывает, что расстояние между официальной отменой рабства и нигилистичной войной против «символов угнетения» исламский мир может пробежать гораздо быстрее, чем те же США.

В Мавритании рабство отменили в 1981 году. Мавритания была последней страной мира, где рабство еще было разрешено. Да, памятников работорговцам в Мавритании нет, в отличие от Вашингтона или Лондона. Но активисты нашли кое-что другое.

Уже в 2012 году активисты аболиционистского движения публично сжигали книги по маликитскому мазхабу, потому что те, дескать, оправдывают и легализуют рабство. Конечно, эта акция все еще оказалась перебором для такой консервативной страны как Мавритания, где маликитский фикх является основой законодательства и религиозной практики абсолютного большинства людей. Мавританский аболиционист Бирам Ульд Дах Ульд Абейд и другие активисты его «Инициативы за возрождение движения против рабства» попали в тюрьму за эту акцию сожжения книг и были вынуждены извиниться. Впрочем, вопреки угрозам президента страны о чуть ли не смертной казни, уже через четыре месяца они вошли на свободу.

С тех пор Бирам Ульд Дах Ульд Абейд получил целый ворох международных премий от ООН и правозащитных организаций. Все акции аболиционистских активистов, часто провокационные, заканчиваются их оправданием — сказывается давление Запада. В 2018 году Бирам сумел попасть в парламент, прямо из тюремной камеры. А в июне 2019 года он принял участие в президентских выборах — и занял второе место, набрав 18, 58% голосов, и обогнав опытных ветеранов-политиков.

В Мавритании, где рабство де факто сохраняется, а значительная часть населения состоит из чернокожих потомков рабов, успех Бирама особенно заметен. Но не стоит думать, будто аналогов ему нет в других странах. Во многих странах мусульманского мира американское движение вдохновляет местных активистов, например в Турции этого конька пытается оседлать Демократическая партия народов (HDP), которая фактически призывает пересмотреть османское наследие.

Большинство этих движений, называя вещи своими именами, занимает ультралевые позиции и враждебно консервативным основам исламского общества, а порою и Исламу как религии. С учетом того, куда склоняется западная общественность в этих вопросах, это движение неизбежно получит дополнительный импульс. В мусульманских странах появятся свои сакральные «флойды», полиция будет работать «как американцы», а вместо Томаса Джефферсона и Христофора Колумба рано или поздно вниз полететь могут завоеватель Магриба Укба ибн Нафи или завоеватель Стамбула Мехмет Фатих.