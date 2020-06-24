Мусульманские мужчины: самый высокий уровень смертности от Covid-19 в Англии и Уэльсе

Мусульманские мужчины в Англии и Уэльсе имеют самый высокий уровень смертности от Covid-19 среди всех религиозных групп, согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики (ONS) Великобритании.

Информация, опубликованная ONS в пятницу, показала, что в течение первых нескольких месяцев вспышки коронавируса смертность среди мусульманских мужчин составляла 198,9 смертей на 100 000 человек и 98,2 смертей на 100 000 женщин.

Напротив, у тех, кто идентифицировал себя как «без религии» - на основе переписи 2011 года - был самый низкий уровень смертности: 80,7 смертей на 100 000 мужчин и 47,9 смертей на 100 000 женщин.

Цифры, которые охватывают случаи смертей в Англии и Уэльсе в период с 2 марта по 15 мая, отражают данные других исследований уровня смертности в Британии среди общин этнических меньшинств.

«С учетом этнической принадлежности (это) демонстрирует, что существенная часть различий в смертности ... между религиозными группами объясняется различными обстоятельствами, в которых, как известно, живут члены этих групп; например, проживание в районах с более высоким уровнем социально-экономического застоя и различия в этническом составе», - говорится в докладе ONS.

На сегодняшний день официальное число погибших в Британии от подтвержденных случаев коронавируса составило 42 927 человек, хотя считается, что истинное число намного выше.

Харун Хан, генеральный секретарь Мусульманского совета Британии, заявил, что выводы ONS должны побудить власти Великобритании найти решение для непропорционального количества смертей мусульман.

«Сегодняшние данные ONS подтверждают то, что мусульманские общины, ученые и медицинские работники говорили в течение нескольких месяцев: что мы умираем от Covid непропорциональными темпами, и что первопричину этого необходимо устранить, чтобы предотвратить дальнейшую ненужную потерю жизней», - сказал Хан в своем заявлении.

«Тем не менее, правительство Великобритании продолжает скрывать проблему, отрицая роль, которую играет институциональный расизм в создании неравенств в отношении здоровья, не приспосабливая государственную политику к потребностям различных общин и просто наблюдая за чрезмерной гибелью британских мусульман».

Эти результаты совпадают с другими статистическими данными, которые показали, что чернокожие и азиаты в Англии и Уэльсе также подвержены повышенному риску Covid-19.

На прошлой неделе утечка из отчета Public Health England (PHE) показала, что такие факторы, как расизм и социальное неравенство, могут способствовать увеличению риска того, что чернокожие, азиатские общины и меньшинства заразятся и умрут от Covid-19.

Второй отчет PHE показал, что «исторический расизм и плохой опыт здравоохранения» означают, что люди в вышеназванных группах также с меньшей вероятностью обращаются за медицинской помощью при необходимости.