Палестинская администрация готова к соглашению с Турцией по Восточному Средиземноморью

Палестинская администрация готова договориться с Анкарой о делимитации морских границ с Турцией и сотрудничать по природным ресурсам в восточной части Средиземного моря, сообщил в понедельник посол ПА турецким СМИ.

Файед Мустафа, посол Палестины в Анкаре, заявил в интервью, что ПА может последовать примеру подобного соглашения по делимитации между Ливией и Турцией, и подписать собственный договор.

«Мы открыты для любой идеи по углублению наших отношения с Турцией, и это включает в себя сделку об исключительных экономических зонах», - сказал Мустафа газете Aydinlik.

«У нас также есть права в Средиземноморье. Палестина имеет доли в нефти и газе, расположенных в восточной части Средиземного моря. Мы готовы сотрудничать в этих областях и заключить соглашение».

В секторе Газа у палестинских территорий имеется береговая линию вдоль восточного Средиземноморья, что дает палестинцам право на морские ресурсы. Но с 2007 года сектором Газа управляет движение ХАМАС, которое поддерживает весьма непростые отношения с Западным берегом. При этом ХАМАС также вынужден поддерживать жизненно важные отношения с соседним Египтом, региональным соперником Турции, которые и без того недоволен гуманитарным сотрудничеством ХАМАС с Катаром.

Мустафа сказал, что Израиль ограничивает усилия палестинцев по проведению геологоразведочных и буровых работ на газовом месторождении в море у сектора Газа, которое было обнаружено в 1999 году примерно в 30 км от берега осажденного прибрежного анклава.

Поскольку Израиль и Египет держат Газу под жесткой блокадой, месторождение, которое, по оценкам, содержит один триллион кубических футов газа, оставалось бездействующим в течение почти 20 лет с момента его открытия.

«Мы не могли извлечь выгоду из газа из-за давления Израиля», - сказал Мустафа.

В ноябре прошлого года Турция и ливийское правительство национального согласия, признанное ООН, подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон в восточной части Средиземного моря, в попытке заблокировать дальнейшую деятельность в области энергетического бурения в этом регионе.

Соглашение с ПА может еще больше ободрить попытки Турции свести к минимуму амбиции Греции по ограничению турецкой деятельности в тесной береговой линии.

Согласно морскому праву ООН, прибрежные государства имеют право на 320 км морской территории от своей береговой линии, где они могут объявить «исключительную экономическую зону» (ИЭЗ), и где у них есть право на разведку и разработку природных ресурсов.

Тем не менее, из-за вогнутой формы восточного Средиземноморья существует пересекающаяся область, на которую может претендовать каждая страна, что требует переговоров и компромисса - и, как говорят эксперты, возможности использовать рычаги влияния в продолжающихся конфликтах.

Ни Турция, ни Греция не заявляли официальных требований на ИЭЗ, но это не мешает им бороться за территорию, которую они считают своей собственной.