Сомалиленд отменяет все карантинные меры

Сомалиленд, самопровозглашенное государство на территории Сомали, объявил во вторник, что он отменяет все карантинные ограничения, введенные ранее в целях борьбы с COVID-19, включая ограничения на передвижение, общественные собрания и бизнес.

Вице-президент Сомалиленда Абдирахман Сайлиси сообщил местным СМИ в столице Харгейсе, что правительство также сняло ограничения на образование, молодежные спортивные состязания и ночные клубы, сообщило местное новостное интернет-издание Caasimada.

Сайлиси, отметив, что был отменен запрет на полеты из аэропорта Харгейсы, предупредил сообщество о том, что следует проявлять большую осторожность при снятии ограничений. Он заявил, что люди, прибывающие в Сомалиленд, должны будут представить письмо, которое подтверждает, что они не больны COVID-19.

Он также сказал, что в республике будет продолжаться наблюдение за ношением масок и мер по социальному дистанцированию.

За последние сутки в Сомалиленде было зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19.

С начала пандемии всего был зарегистрировано 681 случай, 28 человек погибло.

Напомним, что на сегодняшний день ни одна страна не признает Сомалиленд как суверенную нацию, хотя республика показала себя как более стабильное государственное образование, чем Сомали с правительством в Могадишо.