В Подмосковье осквернен мусульманский культурный центр

В подмосковном Электрогорске неизвестные вандалы снесли изречение из Корана, которое было установлено на фасаде мусульманского культурного центра. Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на председателя местной религиозной организации мусульман, имама-мухтасиба восточной части Московской области Дамира Булатова.

Мусульманский культурный центр в Электрогорске строится с 2015 года. Как раз на прошлой неделе на фасаде здания над главным входом была установлена плитка, купленная в Турции. Ее украшали слова из Корана (смысл): «Поистине, молитва для верующих предписана в положенное время».

«Плитка уже крепко «взялась». А сегодня днем один из прихожан проезжал мимо и увидел, что от надписи ничего не осталось. Одни осколки. Видимо, кто-то подогнал кран и перфоратором сбил надпись. Ничего не осталось от шамаиля (каллиграфической надписи, — прим. ГИ)», — сообщил Дамир хазрат.

По словам имама, объект был без охраны. Но проблемы у мусульманской общины начались еще с того самого времени, когда было приобретено здание, так как жители города выступили против строительства мечети.

«Муфтий Московской области Рушан Аббясов (первый заместитель председателя Совета муфтиев России, — прим. ГИ) посоветовал мне обращаться в правоохранительные органы. По факту вандализма я собираюсь писать в прокуратуру», — добавил Булатов.

Напомним, что в 2015 году в Электрогорске мусульмане приобрели за 4 млн рублей здание бывшего дома культуры, которое является пристроем к жилому дому. С разрешения местных властей строение начали переделывать под мусульманский культурный центр, в котором предполагается проведение религиозных, культурных и образовательных мероприятий.

Однако, в 2016 году группа горожан выступила против появления мечети. Они написали письмо в местную прокуратуру, в котором высказали три претензии - законность публичных слушаний при регистрации общины, законность аренды временного помещения, законность документов на ремонт и реконструкцию здания. Несмотря на давление, мусульмане продолжили проводить ремонтно-строительные работы в здании, а заодно заверили, что в здании будет находиться не мечеть, а культурный центр.