Афганистан: за минувшую неделю талибы убили 291 кабульского силовика

Афганские талибы* за минувшую неделю убили по меньшей мере 291 афганского силовика, заявил высокопоставленный правительственный чиновник, обвинив повстанцев в том, что они развязали волну насилия прямо перед потенциальными переговорами.

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Джавида Фейсала, прошедшая неделя была «самой смертоносной» за 19 лет конфликта в стране, хотя сами талибы опровергли эти данные.

На прошлой неделе талибы совершили 422 нападения в 32 провинциях, убив 291 сотрудника сил безопасности и ранив 550 человек, сообщил Фейсал в Twitter.

«Приверженность талибов к уменьшению насилия не имеет смысла, а их действия несовместимы с их риторикой о мире», - сказал он.

Талибан отверг последние данные правительства.

«Враг стремится нанести ущерб мирному процессу и внутриафганским переговорам, публикуя такие ложные сообщения», - сказал AFP Забихулла Муджахид, представитель талибов.

«У нас было несколько атак на прошлой неделе, но в основном они были в порядке обороны».

На заседании правительства в понедельник президент Ашраф Гани осудил насилие, в котором он обвинил талибов.

Правительство считает, что насилие «противоречит духу приверженности миру», сказал Гани.

В понедельник в результате нападения боевики застрелили двух прокуроров и трех других сотрудников генеральной прокуратуры.

Нападение произошло на окраине столицы, Кабула, когда боевики открыли огонь по машине, в которой ехали прокуроры, сообщили в Генеральной прокуратуре и министерстве внутренних дел.

Пока неясно, кем были нападавшие, но талибы отрицают свою причастность.

В целом насилие сократилось на большей части территории Афганистана с тех пор, как 24 мая талибы объявили о трехдневном прекращении огня в ознаменование праздника Ид аль-Фитр. Тем не менее чиновники кабульской администрации регулярно обвиняют талибов в активизации нападений в последние недели.

Последние правительственные обвинения прозвучали в связи с тем, что Кабул и Талибан дали понять, что они приближаются к началу мирных переговоров.

Гани пообещал завершить освобождение заключенных талибов, что является ключевым условием для начала мирных переговоров с Талибан.

Власти уже освободили около 3000 заключенных талибов и планируют дополнительно освободить 2000, как это предусмотрено в соглашении талибов с Вашингтоном, подписанном в феврале.

Со своей стороны талибы заявили, что готовы к мирным переговорам, но только после освобождения оставшихся 2000 бойцов.

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