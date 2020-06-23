Франция забирает детей своих граждан из лагерей в Сирии

В понедельник министерство иностранных дел Франции сообщило, что десять французских детей были репатриированы из лагерей беженцев на северо-востоке Сирии.

Дети семей, связанных с ИГИЛ*, были переданы французским властям администрацией Сирийских демократических сил (СДС), которая контролирует большую часть северо-восточной Сирии.

Абдуль-Карим Омар, сопредседатель комиссии по международным отношениям Автономного управления Северной и Восточной Сирии, сказал, что дети были «сиротами и людьми, пострадавшими от гуманитарных преступлений». Их передали французской делегации в городе Камышлы.

Французское министерство иностранных дел сообщило в своем заявлении, что дети "в настоящее время находятся под специальным медицинским наблюдением и под опекой социальных служб".

Согласно докладу Международной кризисной группы (МКГ), в настоящее время в трех лагерях на северо-востоке Сирии проживает около 13 500 иностранных женщин.

С момента объявленного поражения ИГИЛ в марте 2019 года Франция репатриировала 28 детей из Сирии.

Париж заявил, что решение о возвращении детей из Сирии будет приниматься в каждом конкретном случае отдельно.

Однако правозащитные организации призвали принять дополнительные меры, особенно после начала пандемии коронавируса.

Лагеря беженцев, в основном временные, очень тесные и не имеющие достаточных ресурсов, могут серьезно пострадать от вспышки вируса Covid-19.

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