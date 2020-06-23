В Германии арестовали сирийского врача, пытавшего людей в застенках режима

В Германии арестовали проживающего здесь сирийского врача по подозрению в совершении преступлений против человечности в тюрьме режима Башара Асада. Об этом сообщила в понедельник прокуратура ФРГ.

Подозреваемый, которого зовут Аляа М, обвиняется в том, что он "пытал задержанного ... по крайней мере в двух случаях" в тюрьме сирийской спецслужбы (мухабарата) в городе Хомс в 2011 году, говорится в заявлении федеральной прокуратуры Германии.

В заявлении сообщается, что Аляа М. был вызван, чтобы помочь человеку, который перенес эпилептический приступ после того, как его посадили в тюрьму за участие в акции протеста.

Затем он стал избивать человека пластиковой трубой. «Даже после того, как он упал, Аляа М. продолжил избиения и в добавок еще пнул жертву», - говорится в заявлении.

На следующий день, как сообщается, Аляа М. и еще один врач подвергли жертву новым избиениям. Позже он умер, хотя причина смерти неясна.

Аляа М. покинул Сирию в середине 2015 года и переехал в Германию, где он устроился работать врачом.

Напомним, что по оценкам Сирийской обсерватории по правам человека как минимум 100 000 человек погибли от пыток или в результате ужасных условий в государственных тюрьмах асадитского режима.

В апреле в Германии началось первое в мире судебное разбирательство по вопросу о пытках, устроенных режимом Башара Асада.

Двое обвиняемых — бывшие сотрудники спецслужбы Асада — предстают перед судом по принципу универсальной юрисдикции по обвинению в пытках и сексуальном насилии. Универсальная юрисдикция позволяет иностранному государству преследовать в судебном порядке преступления против человечности.

В целом Германия приняла более 700 000 сирийских беженцев с начала конфликта. Сколько из них таких палачей — не знает никто.