США снимут санкции с Судана после выборов

Суданские источники сообщили турецкому государственному информационному агентству Anadolu, что США планируют отменить разрушительные санкции в отношении Судана после того, как в стране будут проведены первые за последние десятилетия демократические выборы.

Суданские власти ведут кампанию за исключение Хартума из американского списка государственных спонсоров терроризма и отмену санкций в отношении страны после свержения в прошлом году бывшего президента Омара аль-Башира.

Вашингтон до сих пор выражал удовлетворение шагами, предпринятыми переходным правительством, но заявил, что необходимо сделать еще больше, чтобы убрать Судан из черного списка.

Администрация Трампа передала план из шести пунктов, который необходимо предпринять для полной нормализации отношений, сообщил Anadolu информированный суданский источник на условиях анонимности.

По словам источника, одним из условий плана является избрание нового правительства.

Ожидается, что первые за десятилетия демократические выборы в стране состоятся не ранее 2022 года, когда должен закончиться переходный период продолжительностью более трех лет.

В настоящее время власть в стране делят между собой военные и гражданские лица.

Генерал армии Абдуль-Фаттах аль-Бурхан сейчас возглавляет совместный военно-гражданский Суверенный совет, в то время как бывший экономист Всемирного банка Абдуллах Хамдок исполняет обязанности премьер-министра и возглавляет гражданский кабинет. Запланированный гражданский законодательный совет (парламент) пока еще не был сформирован.

«План [также] предусматривает реформу суданской армии и объединение Сил быстрой поддержки или любого другого ополчения под командование суданских военных», - сказал источник. Напомним, что Силы быстрого реагирования это военизированные формирования, которые часто обвиняют в насилии над демонстрантами и этническими меньшинствами.

В идеале Вашингтон считает, что это слияние должно происходить под наблюдением ООН, пояснил источник.

«Другие условия связаны с борьбой против терроризма, свободой вероисповедания, подписанием международных актов о правах человека и координацией гуманитарной помощи и документов о мире», - добавил источник.

Эти последние условия вызывают особенное беспокойство, потому что они явно больше того, из-за чего изначально вводились санкции. Называя вещи своими именами, Вашингтон сломал Судан санкциями против терроризма, но требует теперь уже не только миролюбивой политики от властей Судана, но даже «свободы вероисповедания».

Напомним, что США впервые ввели экономические санкции против Судана в 1997 году, спустя четыре года после того, как Хартум был впервые определен как государственный спонсор терроризма. Вашингтон обвинил режим Башира в том, что тот принял лидера "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена и оказывал им материальную поддержку.

Дополнительные санкции были введены после нападений "Аль-Каиды" в 1998 году на два посольства США в Кении и Танзании, а также после конфликта в Дарфуре.

Башир и два других бывших суданских чиновника в настоящее время разыскиваются судом в Гааге за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности во время конфликта.

Хотя администрация Обамы отменила некоторые из санкций в 2017 году, санкции, касающиеся терроризма и конфликта в Дарфуре, остаются.

Эти санкции запрещают Судану доступ к крайне необходимым иностранным инвестициям и помощи. По прогнозам, суданская экономика, которая находилась в бедственном положении уже при Башире, в этом году еще больше погрузится в рецессию на фоне коронавирусного кризиса.

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