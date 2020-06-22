В Чечне отменяют режим самоизоляции

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале третьего этапа снятия ограничительных мер в республике. С 22 июня в Чечне отменяется режим самоизоляции и ограничения на передвижение.

"Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия – от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он распорядился проверить всех государственных и муниципальных служащих, а также работников местных СМИ на наличие вируса и антител к нему.

Для прибывающих в Грозный пассажиров авиарейсов остается обязательным наличие справки о коронавирусном статусе.

Напомним, что режим карантина был введен в Чечне с конца марта. Не только горожанам, но даже жителям сел было запрещено выходить на улицы. В противном случае им грозил штраф вплоть до 300 тысяч рублей за повторное нарушение.