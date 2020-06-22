Египет пригрозил прямым вторжением в Ливию

В субботу президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси предупредил, что если силы международно признанного правительства национального согласия (ПНС) продвинутся к стратегическому городу Сирт - примерно в 450 километрах к востоку от столицы Триполи - это может спровоцировать прямое вмешательство Каира.

Сиси заявил, что его страна имеет законное право вмешиваться в дела соседней Ливии, и приказал своей армии быть готовой выполнить любую миссию за пределами страны в случае необходимости, сообщает Reuters.

Комментарии Сиси прозвучали на фоне высокой напряженности из-за вмешательства Турции в Ливии, благодаря которому ход боевых действий переломился в пользу ПНС.

«Любое прямое вмешательство египетского государства теперь приобрело международную легитимность», - сказал Сиси перед военными на авиабазе недалеко от границы с Ливией.

Он сказал, что Египет имеет право защищать себя после получения «прямых угроз» от «террористических ополченцев и наемников», поддерживаемых зарубежными странами — явная отсылка на силы ПНС, поддерживаемые Турцией.

По его словам, основными целями любого возможного вмешательства будут защита западной границы Египта протяженностью 1200 км, содействие достижению прекращения огня и восстановление стабильности и мира в Ливии.

Перед своим выступлением Сиси обратился к нескольким пилотам ВВС и бойцам спецназа на базе, сказав им: «Будьте готовы выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ - или, если необходимо, за пределами наших границ».

ОАЭ и Саудовская Аравия уже выразили поддержку стремлению Египта защитить свою безопасность и границы. О своей поддержке заявила также Иордания. Напомним, что ранее в этом месяце Египет призвал к прекращению огня в Ливии в рамках инициативы, которая также предлагала избрать совет руководства страны.

В то время как США, Россия и ОАЭ приветствовали этот план, Турция отклонила его как попытку спасти Халифу Хафтара после его поражений на поле боя.

В субботу Сиси также сказал, что Египет всегда неохотно вмешивался в дела Ливии и хочет политического урегулирования ее внутреннего конфликта, но добавил, что «ситуация сейчас другая».

«Если некоторые люди думают, что они могут пересечь линию фронта Сирт-Джуфра, это для нас красная линия», - сказал он перед аудиторией, в которую входили лидеры некоторых ливийских племен. Ряд аналитиков отметили, что своим замечанием про «красную линию» Сиси фактически подтвердил признание ПНС в качестве легитимного правительства на западе Ливии.

Сиси также призвал две противоборствующие стороны уважать линию фронта и вернуться к переговорам.

Он сказал, что Египет может предоставить ливийским племенам подготовку и оружие для борьбы с «террористическими ополченцами». Эксперты отмечают, что вооружение ливийских племен, населяющих Киренаику, и поддерживающих Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара, остается гораздо более вероятным вариантом, чем прямое вторжение египетской армии. Впрочем, последнее тоже не следует совершенно исключать, особенно если это решение поддержат (и что более важно, профинансируют) союзники Каира в Эр-Рияде и Абу Даби. В таком случае, ситуация может дойти до прямого столкновения между турецкими и египетскими военными.

Спикер восточного парламента Ливии Акила Салех выступил в поддержку заявления Сиси, сказав в воскресном заявлении, что президент Египта «откликнулся на наше обращение к парламенту Египта» в январе прошлого года, в котором Салех призвал к вмешательству Египта в Ливии.

Между тем, Правительство национального согласия в Триполи осудило заявление Сиси как «враждебный акт и объявление войны».

Заявление было сделано накануне виртуальной встречи министров иностранных дел Лиги арабских государств по Ливии, в которой ПНС отказалось участвовать.

Для ливийского государства «вмешательство в его внутренние дела, посягательства на его суверенитет, будь то путем деклараций ... таких, как заявления египетского президента или поддержка путчистов, ополченцев и наемников, недопустимо», - говорится в сообщении ПНС.

Триполи заявляет, что оно открыто для «любого беспристрастного посредничества ... под эгидой ООН», но отвергает «односторонние или внеправовые инициативы».

«Вся Ливия - красная линия», - говорит ПНС. «Каким бы ни был спор между ливийцами, мы не допустим, чтобы наши люди подвергались оскорблениям или угрозам».