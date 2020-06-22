В Палестине закрыли два города на строгий карантин

В субботу Палестинская администрация заявила, что временно закрывает города Хеврон и Наблус на оккупированном Западном берегу для сдерживания распространения коронавируса после резкого роста числа инфекций.

«Правительство решило закрыть мухафазу Хеврон, чтобы никому не было разрешено входить или выходить, за исключением перевозки товаров», - заявил премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех.

Он сообщил на пресс-конференции, что Хеврон будет закрыт на пять дней, а Наблус - на 48 часов.

Меры принимаются после увеличения числа случаев заражения Covid-19 в обоих городах. В прошлом месяце Палестинская администрация отменила меры по локдауну городов, когда число случаев уменьшилось.

В Хевроне в субботу было зарегистрировано 48 новых случаев, в результате чего общее число достигло 258, а власти сообщили о еще 23 случаях в Наблусе.

Всего власти сообщили о 687 случаях заболевания на Западном берегу, в том числе о двух смертельных случаях.

Ранее Израиль препятствовал палестинским усилиям по борьбе со вспышкой коронавируса, уничтожив временную клинику и не позволяя палестинской полиции создавать контрольно-пропускные пункты для контроля за передвижениями.

Палестинские добровольцы создали свои собственные контрольно-пропускные пункты, потому что полиция не смогла это сделать.

Израильские солдаты и поселенцы также намеренно пытались распространить коронавирус среди палестинцев, заплевывая их дома и машины.