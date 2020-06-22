Йемен: город Сана подвергся тяжелой бомбардировке впервые за несколько лет

Во вторник на прошлой неделе рано утром йеменская столица Сана была потрясена мощнейшими взрывами, каких город не слышал и не видел уже несколько лет.

В 2015-2016 беспощадная бомбардировка города, служащего столицей хуситов на данный момент, была почти что обыденным событием. Но сейчас люди уже успели позабыть, насколько страшной может быть тяжелая бомбардировка большого населенного города.

«В 2015 году воздушные удары были сильнее, но тогда мы адаптировались к бомбардировке», - говорит житель Саны Хуссейн аль-Сами в интервью Middle East Eye. Его четырехлетний сын проснулся в шоке и слезах от тяжелых и близки авиаударов. «Прошло много времени с тех пор, как наносили такие удары с воздуха по Сане, поэтому не только дети, но и взрослые были в ужасе».

Боевые самолеты саудовской коалиции почти постоянно парят над Саной и другими провинциями с утра прошлого понедельника и нацелены на несколько районов вокруг столицы, таких как гора Аль-Нахдаин, гора Аттан и Авиационный колледж.

В прошлом месяце истек срок действия едва соблюдаемого «коронавирусного» перемирия, но аль-Сами, тем не менее, был шокирован, увидев возвращение столь мощных бомбардировок.

Мы слышали о прекращении огня два месяца назад, а до этого прекратились сильные воздушные удары по Сане, поэтому я подумал, что война приближается к концу », - сказал он.

«Но теперь я думаю, что война не закончится, так как я вижу, что воздушные удары по Сане возобновились».

Дом Сами находится недалеко от Аль-Нахдаина, и в 2015 году воздушные удары по району были настолько сильны, что он был вынужден бежать.

«Я снял дом в другом районе, но два года назад я вернулся после того, как жестокие воздушные удары прекратились, и они стали лишь редкостью», - сказал он.

«Если воздушные удары продолжатся в ближайшие дни, я снова покину свой дом и перееду в безопасный район».

Впрочем, справедливости ради, по данным коалиции, недавние огонь по Сане вовсе не был односторонним движением.

Во вторник коалиция заявила, что ее силы уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении южной части Саудовской Аравии. Коалиция также заявила, что перехватила несколько беспилотников, запущенных в понедельник вечером.

В четверг хуситский телеканал Аль-Масира сообщил, что в течение 24 часов 77 воздушных ударов были нанесены по нескольким провинциям Йемена, включая Сану, Сааду, Амран, Аль-Бейду, Хаджу, Мариб и Аль-Джауф.

Один из ударов в понедельник пришелся по автомобилю в провинции Саада, убив 13 гражданских лиц, включая четверых детей, что вызвало международное осуждение.

Печальная ирония заключается в том, что атака произошла в тот же день, когда коалиция, состоящая в основном из сил Саудовской Аравии и ОАЭ, была впервые исключена из черного списка доклада ООН «Дети и вооруженные конфликты», впервые за три года.

Мухсин Сиддыки, директор представительства Oxfam в Йемене, сказал: «Мы осуждаем любое насилие со стороны всех сторон в конфликте. То, что народу Йемена сейчас нужно больше, чем когда-либо, - это общенациональное прекращение огня и возвращение к переговорам между враждующими сторонами».

Пока что новая волна воздушных ударов в Сане не убила ни одного мирного жителя, но, тем не менее, она пугает и передают жителям города сообщение о том, что конца войны нигде не видно.

«Самолеты нависают над нами большую часть дня и ночи, и мы слышим взрывы здесь и там. Это терроризирует мирных жителей, в том числе и меня», - говорит 48-летний житель Саны Саид аль-Зубаири.

«Это не первый случай, когда Сана сталкивается с воздушными ударами в своих домах, но это произошло впервые после того, как открылся проблеск надежды на мир».

Для Зубаири и других жителей Саны причины, по которым коалиция нанесла столь сильный удар по городу, остаются загадкой.

«Мне нужно знать, почему наносят эти удары по Сане. Сражения так далеко от города, так почему мы должны страдать от этих ударов?» - спрашивает он.

«Предлог Саудовской Аравии состоит в том, что в Сане есть склады оружия, но я не думаю, что хуситы настолько глупы, чтобы прятать оружие в жилом городе».

Зубаири смирился с продолжающимися боевыми действиями, но он хотел бы, чтобы столкновения и бомбардировки происходили вдали от домов мирных жителей. (От себя добавим, что это возможно несколько наивный взгляд как на коалицию, так и на хуситов).

«Я не настолько глуп, чтобы верить, что противоборствующие стороны положат конец конфликту мирным путем, поскольку обе стороны не хотят сдаваться», - сказал он.

Йеменцы, поддерживающие коалицию, признают террор и случайные жертвы среди гражданского населения в результате воздушных ударов, но считают, что они являются необходимым и важным методом ведения войны против хуситов.

«Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о прекращении огня в апреле, но хуситы не придерживались его, и они продолжали наносить ракетные удары по гражданскому населению и Саудовской Аравии», - заявил житель Адена Ахмед.

«На этот раз воздушные удары стали реакцией на нападения хуситов на территорию Саудовской Аравии, и коалиция зависит от своих источников, чтобы получить правильную информацию, прежде чем атаковать какой-либо район».

Ахмед высоко оценил роль авиации в уничтожении оружия хуситов в ходе войны и сказал, что они остановили хуситское наступление.

Война в Йемене унесла около 100 000 жизней в результате боевых действий. Еще многие тысячи смертей вызваны недоеданием, болезнями и распадом служб здравоохранения.