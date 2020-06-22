Кашмир: три повстанца погибли в бою с индийскими силовиками

Трое мусульманских повстанцев были убиты в воскресенье в перестрелке с индийскими силовиками в центре главного города Кашмира Сринагар. Это случилось через два дня после того, как восемь других повстанцев были убиты в другой перестрелке.

Индия активизировала военные действия на спорной территории, в то время как по всей стране с марта были введены строгие карантинные меры из-за пандемии коронавируса. На самом деле Кашмир находился в состоянии локдауна с августа прошлого года, когда была отменена ограниченная автономия мусульманского региона.

Повстанцы погибли в перестрелке в районе Зоонимар в густонаселенном старом города Сринагара. Об этом агентству AFP сообщил сотрудник полиции, пожелавший остаться неизвестным.

Один дом был разрушен в ходе столкновения.

Это была уже вторая подобная перестрелка в старом городе за неделю, и число убитых в этом году повстанцев уже достигло 100 человек. За последние 20 дней этого месяца было убито более 30 повстанцев, сообщают местные СМИ.

Повстанческие группы десятилетиями сражаются за независимость региона или его вхождение в состав Пакистана. При этом они пользуются широкой поддержкой мусульманского населения Кашмира.

Чуть больше месяца назад в городе были убиты сын лидера, выступающего за независимость.

Майский инцидент - однодневная перестрелка, в результате которой полиция и солдаты взорвали 15 домов - была первой вооруженной стычкой между повстанцами и силовиками в Сринагаре за два года.

В результате боевых действий с 1989 года, когда вспыхнуло вооруженное восстание против индийского правления, погибли уже десятки тысяч человек, в основном гражданские лица.

В индийской части Кашмире на данный момент Индия содержит колоссальную военную группировку в более 500 000 солдат.

Между тем, пакистанские чиновники и военные заявили, что индийские войска - при поддержке артиллерии и дальнобойных орудий - открыли огонь по деревням вдоль границы в пакистанской части Кашмира, убив 13-летнюю девочку и ранив ее мать и брата.

В заявлении в воскресенье пакистанские военные обвинили индийскую армию в том, что она начала «неспровоцированное нарушение режима прекращения огня» в субботу вечером в деревнях Гаджипир и Бедори. Добавляется, что пакистанские войска "эффективно ответили" на индийский огонь.

Согласно сообщениям местных СМИ и правительственных чиновников, минометные обстрелы, произведенные индийскими войсками, также повредили несколько домов.

В соседней Индии местная полиция обвинила Пакистан в зачине стрельбы, заявив, что в результате обстрела из минометов в Пакистане было ранено пять мирных жителей на их стороне Кашмира.

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией резко возросла с августа прошлого года, когда индуистское националистическое правительство Индии, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, отменило статью 30 Конституции, которая гарантировала особый статус региону с мусульманским большинством. Пакистан хочет, чтобы изменения были отменены.

В последние дни к горячему противостоянию Индии и Пакистана добавился еще третий игрок — Китай. Китайцы и индийцы спорят за границу в Ладакхе, который был вырезан из Кашмира в августе прошлого года. Эксперты в области обороны говорят, что Китай возражает против решения Дели изменить статус Кашмира.

Напомним, что Индия и Пакистан вели две войны за Кашмир с момента обретения независимости от британского правления в 1947 году.