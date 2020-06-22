Саудовская шура отказывается назначать женщин судьями

Во второй раз за последние два года cаудовский совет шуры отклонил предложение о назначении женщин судьями в судах по личным делам.

Член совета Латифа аш-Шаалан заявила в прошлую среду, что совет заблокировал вторую попытку изучить рекомендацию о назначении женщин судьями.

Аш-Шаалан добавила, что правовая система королевства не запрещает назначение женщин в качестве судей.

Два года назад Совет шуры Саудовской Аравии заблокировал аналогичную рекомендацию назначать женщин судьями, и только 53 из 150 членов совета проголосовали за это предложение.

Первая рекомендация касалась «расширения прав и возможностей компетентных саудовских женщин, имеющих юридическую и религиозную квалификацию, на должность судьи» в целом, в то время как вторая рекомендация касалась предоставления женщинам возможности работать непосредственно в качестве судей, чтобы рассматривать дела семейного и личного характера.

В очередной раз мы можем убедиться, что у саудовских реформ ("саудовского танзимата") все же есть свои границы, и по крайне мере с наскока их не так то просто перепрыгнуть.