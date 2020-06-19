Пандемия уменьшила количество браков и разводов на Северном Кавказе

Пандемия коронавируса и последовавшие за нею карантинные меры отразились на статистике браков и разводов в республиках Северного Кавказа, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По данным Росстата, за первые четыре месяца в округе статистика новых браков составила почти 76,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Меньше всего новых семей за первые 4 месяцев по сравнению с 2019 годом было создано в Кабардино-Балкарии, где снижение составило 24,6% (-279 брачных союзов). Далее идут Дагестан – 23,1% (-1033), Карачаево-Черкесия – 20,5% (-123), Ингушетия – 17,9% (-112), Чечня – 12,2% (-279), Северная Осетия – 7,9% (-72), Ставропольский край – 6,2 (-209). Примечательно, что из всех российских регионов лишь в Тыве, Амурской и Липецкой областях статистика показала рост количества новых браков.

Но в то же время в СКФО стали реже разводиться. В данном случае лидером опять же стала Кабардино-Балкария, где количество разводов в сравнении с январем-апрелем 2019 года сократилось на 21,2% (или на 245 распавшихся семей меньше). Далее следуют Чечня – 28,7% (-118), Дагестан – 28,1% (-453), Ставропольский край – 24,3% (-817), Ингушетия – 22,2 (-30), Карачаево-Черкесия – 21,9% (-101), Северная Осетия – 19,1% (-110).

Амурская область стала единственным российским регионом, где за первые 4 месяца количество разводов не только не сократилось, но и увеличилось.

«Кавказ.Реалии» также сообщал ранее, что во всех регионах Северного Кавказа, за исключением Ставропольского края, по итогам января-апреля отмечен прирост населения. Наилучшие показатели в Дагестане и Чечне, которые стали лидерами по показателям прироста населения (соотношение рождаемости и смертности) не только в округе, но и в стране. В общей сложности положительная динамика зафиксирована в 16 регионах России.