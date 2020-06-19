Король Малайзии призвал всю свою страну молиться за Палестину

Король Малайзии султан Абдуллах Султан Ахмад Шах призвал свою страну молиться за «благополучие палестинцев, которые угнетаются Израилем» и сопротивляются израильским планам по аннексии большей части оккупированного Западного берега.

Инспектор королевского двора Датук Ахмад Фадиль Шамсуддин сказал, что король выразил свою глубокую обеспокоенность и поддержку палестинского дела.

В своем заявлении Ахмад Фадиль сказал, что король также поддержал усилия Малайзии, направленные на продолжение сотрудничества с государствами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и международным сообществом, которое противостоит планам Израиля аннексировать палестинские земли.

Султан Абдуллах призвал всех малазийцев, независимо от расы и религии, молиться за то, чтобы права палестинцев были защищены, и чтобы они освободились от израильской оккупации.

По сообщению информационного агентства Wafa, король также постановил, что во всех мечетях должны читать дуа за решение этой проблемы.

Малайзийцы, по словам короля, должны и впредь придерживаться принципов справедливости и уважения к другим, а также отвергать любые формы насилия против человечества.

«Его Величество считает, что борьба за свободу палестинцев может быть реализована, если им будет оказана постоянная поддержка в создании независимой страны на территориях, оккупированных Израилем с 1967 года, включая Восточный Иерусалим», - сказал Фадиль.

Малайзия долгое время твердо поддерживает палестинское дело и отказывает во въезде израильским гражданам в рамках политики дипломатического непризнания Израиля.

В октябре прошлого года Малайзия объявила о планах открыть посольство, аккредитованное в Палестине, в столице Иордании Аммане, чтобы лучше оказывать помощь палестинцам.