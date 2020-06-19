Афганистан: США выполняют свою часть соглашения и сократили войска до 8600 солдат

США сократили свое присутствие в Афганистане до 8600 человек, выполнив свое обязательство в рамках февральского соглашения с талибами, заявил в четверг генерал, курирующий американские силы в этом регионе.

Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи не дал никаких указаний на то, когда и в каком темпе будут в дальнейшем сокращаться силы США. Он отметил, что февральская сделка требует, чтобы США полностью вывели свои силы к следующему маю, но он назвал это «желательным» обязательством, которое будет зависеть от определенных действий талибов.

Президент Дональд Трамп стремится к полному выводу сил США из Афганистана, утверждая, что американские силы просто следят за гражданским конфликтом и должны быть возвращены домой. Война началась в октябре 2001 года.

Не упоминая напрямую цифру 8600, Маккензи сказал: «Сейчас мы находимся на этом числе», имея в виду февральское соглашение. В соглашении оговаривалось, что США должны сократить свой контингент до 8600 человек в течение 135 дней, то есть до середины июля. На момент заключения соглашения контингент состоял из 12 000 военнослужащих.

«Мы выполнили нашу часть соглашения», - сказал он, выступая на вебинаре Aspen Strategy Group.

Маккензи добавил, что полный выход сил США из Афганистана произойдет, если сойдутся все условия.

«Должны быть выполнены условия, которые удовлетворят нас — что на нашу родину не будут совершаться нападения из Афганистана», - сказал он. «Это не Талибан*. Это, конечно же Аль-Каида* и ИГИЛ*».

Напомним, что в рамках февральского соглашения талибы согласились, что они не позволят какой-либо группе использовать территорию Афганистана для планирования или проведения нападений на США.

Маккензи напомнил, что это главное обязательство талибов, и добавил что «поэтому мы будем наблюдать за талибами». Однако, по его словам талибы еще не выполнили это условие, хотя у них еще осталось время.

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