ЕСПЧ отказал в жалобе жертвам бомбардировки в Чечне



Европейский суд по правам человека признал неправомерными жалобы семидесяти пяти жертв бомбардировки в чеченском селе Элистанжи 7 октября 1999 года. Правозащитники намерены снова в российских судах добиваться рассмотрения исков пострадавших, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По словам издания, делом элистанжинцев занимается "Комитет против пыток", куда жители села обратились в 2006 году. По данным организации, в результате ракетно-бомбового удара российских ВВС погибли 35 мирных жителей, 60 получили ранения различной степени тяжести, среди них и дети до 14 лет. Разрушены были и дома, а также местная школа.

Дело о бомбардировке возбудили еще в декабре 2000 года, вела его изначально прокуратура Веденского района Чечни, а потом дело закрыли. Правозащитники добились возобновления расследования в 2007 году. Но оно вновь прекращалось и вновь запускалось после обжалования решений. В 2010 году дело перешло в производство военной прокуратуры. Ведомство в 2014 году засекретило материалы дела.

Но в 2011 году правозащитники обратились в ЕСПЧ. Юристы "Комитета против пыток" были вынуждены обратиться с жалобой в интересах семидесяти шести жителей Элистанжи, так как расследование в России было неэффективным, пояснили в организации.

Согласно данным правозащитников, 28 элистанжинцев также обращались в российские суды и добились некоторых компенсаций. Например, родственникам погибших суд постановил выплатить по одному миллиону рублей. Раненные же получили от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Согласно решению ЕСПЧ от 16 июня 2020 года по делу "Тасуева и другие против России", суд согласился с правительством РФ в том, что заявители пропустили установленный шестимесячный срок подачи жалобы и она рассмотрена быть не может. Только в отношении Анисат Тасуевой ЕСПЧ установил, что было имело место нарушение Европейской конвенции в части неэффективного расследования властями гибели ее родственника. Ей назначили компенсацию морального вреда в 15 000 евро. Остальным 75-ти элистанжинцам ЕСПЧ отказал в жалобе.

Европейский суд по правам человека отметил, что между авиаударом по Элистанжи в 1999 году и подачей жалоб в 2011 году прошло более одиннадцати лет. Такой длительный период сам по себе неизбежно вызывает вопросы о соблюдении шестимесячного срока. В связи с этим суд также указал, что все заявители, кроме Тасуевой, не поддерживали какие-либо контакты со следственными органами. Суд не расценил предоставление статуса потерпевшего или официальные уведомления, полученные некоторыми заявителями о закрытии и возобновлении расследования, достаточными для доказательства того, что заявители пытались участвовать в расследовании.

В "Комитете против пыток" удивлены, что Страсбургский суд устроили объяснения российских властей о неправомерности рассмотрения жалобы в ЕСПЧ.

По словам главы отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольги Садовской, никуда не делась возможность получить материальные компенсации в российских судах тем, кто их еще не получил.

"Их размер в этом деле не оскорбительный, а в принципе более-менее адекватный. Мы будем помогать всем с исками и работой в судах по этим компенсациям. Но обратиться в ЕСПЧ по этому делу уже нельзя будет", – добавила Садовская.

По ее словам, следователи заявляли, что материалы дела сгорели в 2007 году, но их восстановили в 2011 году.

"Мы не нарушили критерии приемлемости с формальной точки зрения – шестимесячный срок был соблюден после последнего постановления. Суд в принципе посчитал, что как только материалы дела сгорели в 2007 году, наступил последний момент, когда наша вера в национальное правосудие должна была закончится. Мы же ждали восстановления материалов, имея для этого свои существенные аргументы. Но суд расценил эти обстоятельства иначе", – говорит Садовская.

Правозащитники также рассматривают возможность обращения в Комитет ООН по правам человека.



