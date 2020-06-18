У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус

79-летний бывший президент Казахстана и официальный «Лидер нации» Нурсултан Назарбаев дал положительный результат на коронавирус, говорится в заявлении на его официальном сайте в четверг.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится в самоизоляции. К сожалению, последний тест ... на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Поводов для беспокойства нет», - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что Назарбаев "продолжает работать удаленно".

Напомним, что Назарбаев, которому в следующем месяце исполнится 80 лет, занимал пост президента Казахстана в течение почти трех десятилетий, прежде чем в прошлом году передал бразды правления избранному преемнику Касым-Жомарту Токаеву.

Он сохраняет ряд влиятельных постов в стране, включая председательство в Совете национальной безопасности и правящей партии.

Он также конституционно удостоен звания «Лидер нации» (Елбасы), что дает ему уникальные привилегии для выработки казахстанской политики.

Среди других высокопоставленных казахстанских чиновников, у которых выявили коронавирус, - министр здравоохранения Елжан Биртанов и Нурлан Нигматулин, председатель нижней палаты парламента.

Берик Уали, официальный представитель президента Токаева, также дал положительный результат на вирус.