Египет хочет восстановить отношения с ливийским ПНС

Египетские власти стремятся к частичному восстановлению отношений с ливийским правительством национального согласия (ПНС), базирующимся в Триполи, сообщает новостной веб-сайт New Khaleej.

Дипломатические источники в Египте сообщили New Khaleej, что Каир стремится восстановить полные связи, какими они были до военной кампании, начатой мятежным генералом Халифой Хафтаром в апреле 2019 года при поддержке Египта, ОАЭ и России.

Источники сообщили, что жестокое обращение с египетскими рабочими в ливийском городе Тархуна пару дней назад было предисловием к новым усилиям, поскольку египетские спецслужбы начали разговор с ливийскими коллегами.

Египетских офицеров заверили, что правительство Ливии обязуется защитить египетских рабочих и позволить им работать в стране.

Ранее неоднократно сообщалось, что Египет направил военных экспертов на поля сражений в Ливии, чтобы сражаться бок о бок с силами Хафтара против ПНС. Египетские военные также обеспечивали воздушное прикрытие Хафтара во время его кампании по захвату столицы Триполи.