Правозащитники требуют от ООН расследовать смерть Мухаммада Мурси

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Египта провести расследование по поводу предполагаемых пыток и жестокого обращения с бывшим президентом Египта Мухаммадом Мурси.

Призыв правозащитников прозвучал в первую годовщину смерти лидера Партии свободы и справедливости в каирском зале суда 17 июня прошлого года.

HRW заявила, что Совет ООН по правам человека, который проведет свое следующее заседание 24 июня, должен начать расследование смерти Мурси, а также продолжающихся нарушений прав человека в Египте.

«Смерть бывшего президента Мурси последовала за годами жестокого обращения со стороны правительства, длительного одиночного заключения, неадекватной медицинской помощи, а также лишения семейных посещений и доступа к адвокатам», - сказала Сара Хит Райтс, директор HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке.

«Как минимум, египетское правительство совершило серьезные злоупотребления против Мурси, отказав ему в правах заключенных, которые соответствовали минимальным стандартам».

68-летний Мурси впал в кому, находясь в клетке зала суда во время одного из своих судебных процессов. По данным генеральной прокуратуры Египта, бывший президент потерял сознание после разговора в течение примерно пяти минут.

В течение шести лет содержания под стражей египетские власти отказывали Мурси в достаточной медицинской помощи и запрещали посещения семьи. Это было несмотря на неоднократные запросы в судебную систему Египта о доступе к медицинской помощи.

HRW подчеркнула, что такое обращение нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и противоречит Минимальным стандартным правилам ООН по обращению с заключенными.

Это также, возможно, равносильно пыткам в соответствии с Конвенцией ООН против пыток.

Мурси, бывший ученый, стал первым демократически избранным президентом страны на выборах, прошедших после свержения в 2011 году бывшего автократа Хосни Мубарака.