США ввели новые санкции против Башара Асада и его семьи

США ввели санкции в отношении 39 физических и юридических лиц в рамках акта о защите гражданского населения Сирии («закон Цезаря»), подписанного в декабре 2019-го. Как сообщает Госдепартамент США, 17 июня санкции вступили в силу.

В санкционный список попали те люди и компании, которые, по мнению Вашингтона, извлекают выгоду из сирийского конфликта, финансируют его продолжение и помогают сирийскому диктатору Башару Асаду получать технологии, товары и услуги, поддерживающие его режим.

В списке по «закону Цезаря» в том числе сам Башар Асад, его жена Асма Асад, младший брат Махер Асад и сестра Бушра Асад.

Также под санкции попали военные асадитского режима уровня командования подразделений и организации, в том числе из других стран, участвующие в сирийском конфликте на стороне Асада.

Кроме того, в список включили компании из Дамаска, которые занимаются коммерческой недвижимостью. Санкции предполагают ограничения на поездки в США и заморозку активов.

Напомним, что закон назван в честь бывшего сирийского военного фотографа, известного сегодня только под псевдонимом «Цезарь», который бежал из Сирии в 2014 году с более чем 54 000 страшных фотографий жертв пыток, жестокости и голода в тюрьмах Асада.

Фотографии приобрели известность и широко использовались для публикации сообщений о жестокости сирийского режима. Многие из них впоследствии были выставлены в Музее Холокоста в США и в Организации Объединенных Наций.