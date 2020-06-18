Турецкий дипломат впервые избран председателем сессии Генассамблеи ООН

Волкан Бозкыр, турецкий дипломат, был избран председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, говорится в заявлении турецкого МИД, распространенном в среду вечером.

Ожидается, что посол Бозкыр, избранный при поддержке подавляющего большинства государств-членов ООН, вступит в должность Председателя 75-й Генеральной Ассамблеи ООН 15 сентября 2020 года сроком на один год. Таким образом, это будет первый раз, когда гражданин Турции займет это высокую должность в системе ООН.

«Председатель Генеральной Ассамблеи берет на себя руководство всем этим процессом и играет примирительную роль, которая позволяет государствам-членам принимать соответствующие решения по глобальным проблемам и их решениям с целью содействия многосторонности и международному сотрудничеству. Особое значение имеет то, что посол Бозкыр приступит к исполнению своих обязанностей Председателя Генеральной Ассамблеи во время 75-й годовщины ООН и в трудные времена, когда система ООН ищет эффективные меры реагирования на пандемию COVID-19», - сказали в министерстве.

«При этом понимании мы уверены, что посол Бозкыр, как опытный дипломат и политик, успешно выполнит эту выдающуюся ответственность, внесет ценный вклад в международный мир и стабильность, а также в преодоление этой неспокойной главы».

Турция объявила о своей кандидатуре в 2014 году от Группы западноевропейских и других государств (ЗЕДГ), и посол Бозкыр был официально выдвинут на эту должность 12 сентября 2019 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган официально заявил о кандидатуре посла Бозкыра в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН 17 сентября 2019.

Бозкыр - бывший министр по делам Европейского Союза, главный переговорщик и председатель комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции.