"Мемориал" признал еще шестерых крымских мусульман политзаключенными

Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир"* Айдера Джаппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Энвера Сейтосманова, Акрамжона Абдуллаева и Нематжона Исроилова политзаключенными. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Правозащитники объясняют, что крымских татар преследуют по политическим мотивам в связи с ненасильственным осуществлением ими прав на свободу совести, вероисповедания и ассоциаций.

«Их лишили свободы, чтобы они прекратили публичную деятельность и критику власти. Согласно международным критериям, они являются политическими заключенными. Мы требуем их немедленного освобождения», – говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что в списках политических заключенных правозащитного центра «Мемориал» находится 59 жителей аннексированного Крыма.

* - запрещены в РФ