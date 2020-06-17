Почему египетский карантин провалился?

В то время как страны во всем мире объявляют о своих планах по ослаблению карантинных мер, в Египте отмечается всплеск инфекций, причем выявленных число коронавируса достигло 49 289, включая 1672 случая смерти, по состоянию на 16 июня.

Ранее, в мае, египетское правительство объявило о постепенном открытии своей экономики в рамках трехэтапного плана. Но остается вопрос: почему меры по карантину в Египте, по-видимому, не смогли сдержать распространение вируса?

Страны по всему миру приняли различные стратегии для сдерживания пандемии. Некоторые из них показали признаки успеха, такие как всестороннее тестирование, отслеживание контактов и карантин. Это в первую очередь такие страны как Сингапур, Тайвань и Южная Корея.

В других странах, таких как США, Великобритания, Италия, Швеция и Испания, преобладают запутанные стратегии и ошибки правительства.

Мы также видели, как многие развивающиеся страны применяли карантинные меры, аналогичные тем, что применяются в развитых странах, несмотря на низкий уровень заражений и контрастирующие социальные, культурные и экономические факторы. В течение десятилетий развивающиеся страны пытались подражать западным моделям, перенося к себе правовые, политические и экономические ценности, даже во времена кризиса.

В Египте, где около 60 процентов населения бедны или уязвимы, а 58 процентов рабочей силы занято в неформальной сфере, экономика зависит от добычи нефти и газа, туризма, денежных переводов и доходов Суэцкого канала.

Государство приняло карантинные меры в марте, в том числе ночной комендантский час, приостановка работы школ и университетов, прекращение полетов и закрытие ресторанов, торговых центров и мест отправления культа. В то время Египет сообщил только о 456 случаях, в том числе 21 смерти.

Карантин затронул наиболее уязвимые группы в Египте и нанес удар по египетской экономике, особенно по жизненно важному сектору туризма и денежным переводам. Увольнение египетских работников в странах Персидского залива создало дополнительное бремя.

Основной причиной провала политики в отношении коронавируса в Египте, по-видимому, является отсутствие мониторинга посредством сбора данных, что может дать представление о кривой заболеваемости. И официально объявленные цифры могут не отражать истинный масштаб проблемы; египетский министр недавно признал, что истинное число инфекций было в пять раз выше, а число погибших в 10 раз выше, чем первоначально сообщалось.

Неопределенность и отсутствие прозрачности, несомненно, повлияли на неспособность египтян полностью соблюдать меры, предписанные государством, что заставило многих полагать, что государство не было с ними честно. Как следствие, значительная часть эфира в Египте занята теориями заговора различной степени безумности.

В первые дни вспышки, другие страны раскритиковали Египет за то, что возвращающиеся туристы дали положительный результат на вирус, несмотря на утверждение Египта, что он был свободен от Covid-19.

В Египте также отсутствуют ключевые меры по снижению уровня заражения, включая доступ к чистой воде во многих сельских районах и городских трущобах, при этом 7,3 миллиона египтян лишены доступа к нормальной воде. Кроме того, 8,4 миллиона египтян не имеют доступа к улучшенным санитарным условиям, в основном в сельской местности. Около 13 процентов сельских домохозяйств не используют мыло или другие моющие средства.

Отсутствие доступа к хорошей воде и надлежащим средствам санитарии, а также плохая гигиена могут способствовать распространению вируса. Только 18 процентов домохозяйств в сельских районах Египта подключены к канализационным сетям, и миллионы людей вынуждены бороться с переполненными системами канализации. Почти 10 процентов домашних хозяйств в сельской местности пользуются общими туалетами.

Другой ключевой проблемой является хрупкая и слабая система здравоохранения в Египте. На 100 миллионов человек приходится только 3000-4000 аппаратов ИВЛ и 11000 коек для интенсивной терапии. На систему здравоохранения в Египте приходится всего 5 процентов ВВП страны. При таком низком уровне государственных инвестиций возросшая зависимость от частного ухода больных усугубила социальную несправедливость.

Правительственная политика показала, что экономика Египта является главной заботой государства, и крупные предприятия и отрасли рассматриваются как более ценные, чем малые предприятия или уязвимые граждане. Большая часть экономической политики, проводимой правительством в отношении Covid-19, была сосредоточена на крупном бизнесе, в качестве примера можно привести 20 млрд. египетских фунтов (1,2 млрд. Долл. США) для египетской фондовой биржи.

Политика социальной защиты повседневных работников более мрачная: неформальные работники могут получить лишь 32 доллара в месяц, что недостаточно для удовлетворения их основных потребностей. Правительство Египта явно пренебрегло срочной необходимостью создания системы социальной защиты, чтобы миллионы людей не попадали в нищету.

Время сыграло решающую роль в кризисе коронавируса, что позволило государствам изучить негативные и позитивные результаты различных подходов и, возможно, соответствующим образом адаптировать свои ответы. Египет, с другой стороны, просто импортировал ответ, который не соответствовал его экономическим или социальным условиям. Таким образом, признание основных социальных и экономических проблем Египта может помочь продемонстрировать, почему эти машинально заимствованные карантинные меры потерпели неудачу в Египте, и почему необходима реалистичная политика, которая может адаптировать меры к местным условиям.